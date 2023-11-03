يتعرض فريق تشيلسي الإنجليزي في الموسم الحالي لإنتكاسة على المستوى الطبي، حيث يتعرض الكثير من لاعبيه للإصابات بعد التعاقد معهم مباشرة مما أثر على مستوى الفريق اللندني في النتائج هذا الموسم.

وفي التقرير التالي نعرض لكم تفاصيل إصابات لاعبي تشيلسي في الموسم الحالي:

تفاصيل إصابات لاعبي تشيلسي في الموسم الحالي

بورخا الاستمرار في تلقي العلاج من إصابة في الركبة.

شالوباه يواصل الخضوع لبرنامج إعادة التأهيل الخاص به.

تشلويل مواصلة برنامج إعادة التأهيل خارج البلاد هذا الأسبوع بسبب إصابة في الكاحل.

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 تشوكويميكا يواصل الخضوع لبرنامج إعادة التأهيل الخاص به بعد إصابة في القدم اليسري.

ويسلي فوفانا يواصل الخضوع لبرنامج إعادة التأهيل الخاص به.

روميو لافيا يواصل الخضوع لبرنامج إعادة التأهيل الخاص به.

مودريك العودة إلى تدريب الفريق الكامل بعد التعافي

نكونكو يواصل الخضوع لبرنامج إعادة التأهيل الخاص به.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة العاشرة:

1 توتنهام هوتسبير: 26 نقطة

2 آرسنال: 24 نقطة

3 مانشستر سيتي: 24 نقطة

4 ليفربول: 23 نقطة

5 أستون فيلا: 22 نقطة

6 نيوكاسل يونايتد: 17 نقطة

7 برايتون: 17 نقطة

8 مانشستر يونايتد: 15 نقطة

9 وست هام يونايتد: 14 نقطة

10 برينتفورد: 13 نقطة

11 تشيلسي: 12 نقطة

12 وولفرهامبتون: 12 نقطة

13 كريستال بالاس: 12 نقطة

14 فولهام: 12 نقطة

15 إيفرتون: 10 نقاط

16 نوتينغهام فورست: 10 نقاط

17 بورنموث: 6 نقاط

18 لوتون تاون: 5 نقاط

19 بيرنلي: 4 نقاط

20 - شيفيلد يونايتد: نقطة واحدة



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وكانت مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة الماضية واختتمت الأحد بديربي مانشستر شهدت التالي:

فوز توتنهام على كريستال بالاس 2-1

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2

فوز إيفرتون على وست هام 1-0

تعادل برايتون وفولهام 1-1

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0