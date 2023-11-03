وزير الصحة يبحث مع السفير التركي تعزيز سبل التعاون

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، ورئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، سركان قايالر، والوفد المرافق لهما، لبحث تعزيز سبل التعاون المختلفة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في مستهل الاجتماع على العلاقات القوية التي تجمع بين مصر وتركيا في العديد من المجالات.

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وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون بين مصر وتركيا لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بما يكمل ما تقوم به الدولة المصرية لدعمهم،

وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية إعادة فتح مكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، حيث أكد الوزير العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإعادة فتح المكتب بما يساهم في فتح آفاق تعاونية جديدة بين الدولتين في القطاع الصحي، فضلًا عن مناقشة إمكانية إقامة مستشفى تركي في مصر لتصبح نموذج للقطاع الصحي التركي في مصر.

ومن جانبه، قال رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، سركان قايالر، إن الوكالة لديها أنشطة في 60 دولة على مستوى العالم من بينها أنشطة متعلقة بخدمة القطاعات الصحية بتلك الدول، مؤكدًا رغبتهم في دعم القطاع الصحي في مصر من خلال الوكالة، بما يساهم في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية 2030 المتعلقة بالقطاع الصحي.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عقد اجتماعًا مع الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والسادة النواب أعضاء اللجنة، لمناقشة سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض خطة العمل الخاصة بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ والتي تتضمن التركيز على الأطر التشريعية والقوانين الخاصة بالقطاع الصحي، ومراجعتها بما يتناسب مع الوضع الحالي للمنظومة الصحية وبما يضمن تحقيق الارتقاء للقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى اقتراب خروج قانون المسؤولية الطبية للنور، لافتًا إلى أن هذا القانون يُعد من القوانين الهامة التي من شأنها خدمة المنظومة الصحية بأكملها، موضحًا أنه سيتم التنسيق الكامل مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تخدم بدورها المنظومة الصحية.

وتابع "عبد الغفار" أن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى أهمية النظر في اللوائح المُنظمة للمنظومة الصحية، من خلال التواصل والتنسيق بين لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والمستشارين القانونيين لوزارة الصحة والسكان، لخدمة منظومة العمل وتحقيق الصالح للفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية.

ومن جانبهم، وجه أعضاء اللجنة الشكر للوزير على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية في كافة ربوع الجمهورية، من خلال المتابعة الدورية لمنظومة العمل بمختلف المنشآت الصحية والزيارات الدورية المستمرة التي يجريها لجميع المحافظات، بما يضمن انتظام سير العمل ضمن المنظومة الصحية، ويدعم خطة الوزارة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.