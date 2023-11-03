الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع انتظام مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود

انتظام مواقف سيارات
انتظام مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، فيتو

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق المحافظة.

وأشار إلى استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، ومن المحافظة إلى المحافظات الأخرى.

وكلف محافظ الإسكندرية الأجهزة المعنية من مديرية التموين ومباحث المرور ورؤساء الأحياء وإدارة المواقف والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، بالرقابة على مدار الساعة للتأكد من التزام سائقي وسائل المواصلات المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة لاستغلال المواطنين.

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كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءًا اليوم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. 

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية.

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وقو

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