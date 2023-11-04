السبت 04 نوفمبر 2023
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سياسة

فريدة النقاش: إسرائيل انتهت وحرب غزة كشفتها أمام العالم

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

الهجوم البرى على غزة، قالت فريدة النقاش القيادية بحزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن انحياز أمريكا والدول الكبرى لإسرائيل موقف معروف وقديم، لافتة إلى أنهم من أنشأوا إسرائيل ووضعوها في المنطقة لتعطيل تطورها.

وأضافت: أنهم وضعوا إسرائيل أيضًا في المنطقة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية فمن الطبيعي أن يناصروها.

وتابعت: "للفلسطينيين أصدقاء كثيرون للغاية حتى فى البلاد الاستعمارية نفسها أمريكا وأوربا فعلينا قبل أن نعول على الدعم الخارجى أن نوحد قوانا فى مواجهة العدوان".

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العدوان على قطاع غزة

وأضافت “الشوباشي”: "من يضع إسرائيل فى هذا التعنت هى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن".

واختتمت: أرى أن إسرائيل انتهت، والظروف الحالية أظهرت للعالم كله أن إسرائيل لا تعترف بأي قيم ولا مبادئ إنسانية ولا مواطنين ولا غيره.

 

المقاومة الفلسطينية

وذكرت المقاومة الفلسطينية، في بيان صادر عنها، أنها رصدت هبوط طائرة مروحية لقوات الاحتلال الإسرائيلي  في موقع "صوفا" العسكري بعد قصف لحشود العدو وإصابتها إصابة مباشرة.

 

إصابة طائرة إسرائيلية في هجوم للمقاومة

وأضافت المقاومة الفلسطينية في بيانها، أنها قصفت تجمعًا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب "إيرز" وموقع "صوفا" العسكري بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الجمعة، تحديثًا لعدد قتلاه والمحتجزين الموجودين لدى "حماس" في قطاع غزة، مبينًا أن العدد يتغير ويتم تحديثه وفقا للمعلومات الاستخباراتية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، أن "عدد المختطفين لدى حماس انخفض إلى 241"، مبينا أن "العدد يتغير ويتم تحديثه وفقا للمعلومات الاستخبارية التي نتلقاها، وقد تتغير أكثر في المستقبل".

وأوضح "إننا نبحث في هذه المعلومات وسنعود ونفعلها مرة أخرى"، مشددا على أن "إعادة  الرهائن وتقديم أي معلومات استخباراتية عنهم هو جهد كبير بالنسبة لنا".

وأضاف: "سمح بإعلان مقتل إيتاي سعدون، قائد دبابة في الكتيبة 52 التابع للواء 401 خلال المعارك في غزة"، مبينا أن عدد قتلى الجيش ارتفع إلى 339.

ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها  استهدفت قوة إسرائيلية تحصنت في شمال بيت حانون بخمس قذائف.


وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن مجاهدي القسام استهدفوا دبابة صهيونية بأربع (4) قذائف (الياسين 105).

 

وأعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه الجمعة، عن إصابة جنديين في هجوم بمسيرة استهدف موقعا عسكريًّا بمزارع شبعا جنوبي لبنان.

 

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