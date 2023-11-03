الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة (صور)

إزالة حالات تعد بمحافظة
إزالة حالات تعد بمحافظة البحيرة،فيتو

شهدت محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 20 حالة تعد بمساحة 11188 م2 بنطاق 5 مراكز عبارة عن إزالة 3 حالات تعد بمساحة 4,600 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيرى وشدات خشبية بمركز بدر.

كما تم إزالة 4 حالات تعد بمساحة 4250 م2 عبارة عن مبانيعشوائية بالطوب الأبيض وهنجر معدني وقواعد خرسانية  بقري الكردود وأبو الشقاف والكوم الأخضر وعزب حوش عيسى، وإزالة 8 حالات تعد بمساحة 1688 م2 عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر وسملات وأعمدة خرسانية بالمحمودية.

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إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو

وتم إزالة 4 حالات تعد بمساحة 550 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية وحفر لإنشاء قواعد خرسانية وفك شدة خشبية بالدلنجات، وحالة تعد بمساحة 100م بقرية كوم البركة بكفر الدوار عبارة عن شدة خشبية.

وشددت نائب محافظ البحيرة، الدكتورة نهال بلبع على ضرورة المتابعة  الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو
إزالة حالات تعدي بمحافظة البحيرة،فيتو


ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

كما يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

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إزالة حالات تعدي حالات تعدي على الاراضي الزراعية البحيرة املاك الدولة نائب محافظ البحيرة

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