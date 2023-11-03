الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تنفذ معرض المنتجات الحرفية واليدوية بنادي ألعاب دمنهور (صور)

معرض المنتجات الحرفية
معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة (إدارة التدريب والمشروعات - تمكين الشباب) معرض المنتجات المنتجات الحرفية بالأمس الخميس بقاعة وجيه أباظة بنادي ألعاب دمنهور ويتضمن المعرض المعرض 5 أقسام "ملابس، إكسسوارات، مستحضرات تجميل، مأكولات".

معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو
معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو
معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو
معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو

وأقبل الأعضاء والشباب للمشاركة بالمعرض على شراء المنتجات المعروضة والتحف والزخارف والصور والمنتجات المصنوعة يدويا، وذلك بمشاركة  وعدد 33 عارض  واللذين أبدوا ثنائهم على المعرض وخصوصا عرض للمنح التدريبية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة مع مؤسسات ومنظمات كثيرة تضمن جودة التدريبات وكفاءته.

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وفي هذا الصدد أشار إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد وجهت إلى تنفيذ مثل هذه المعرض التي لمساعدة الشباب على التسويق لمنتجاتهم والعمل على تقليل البطالة.

وأكد على إشادة الدكتورة  نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به الشباب والرياضة والذي يشهد تطورًا ملحوظًا على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو
معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو
معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو
معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو
معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمحافظة البحيرة، فيتو

جدير بالذكر أن جميع فعاليات المعرض والأنشطة التي تنفذها المديرية، تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وأشرف واشراف الاستاذ حمدي عامر وكيل المديرية للشباب.

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مديرية الشباب والرياضة البحيرة المنتجات اليدوية دمنهور المنتجات الحرفية واليدوية

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