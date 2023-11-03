رئيس الاتحاد الإسباني معرض للإيقاف مدى الحياة

لويس روبياليس، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، الموقوف فقط لمدى ثلاث سنوات بالنسبة للاتحاد الدولي، يواجه أزمة قانونية في إسبانيا.

وتابعت، أنه بعد انتهاء المدة المُحددة للعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الأمر مختلف مع القوانين الإسبانية.

وأضافت: ما فعله لويس روبياليس بالتصرف غير الأخلاقي بإيماءات غير سليمة في المقاعد المُخصصة لكبار المتفرجين، ستجعل عليه أحكامًا تفيد بإيقافه مدى الحياة عن أي نشاط رياضي داخل إسبانيا.

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشكل رسمي، إيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، عن ممارسة أي نشاط كروي، لمدة 3 سنوات.

وحسب ما أعلنته اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في بيان رسمي، فإنها قد قررت حرمان لويس روبياليس، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 سنوات، على المستوى المحلي والدولي، معتبرة أن سلوكه بعد فوز منتخب إسبانيا للسيدات.بلقب كأس العالم للسيدات، انتهك المادة 13 من قانون الانضباط لأعلى هيئة دولية لكرة القدم.

جدير بالذكر، أن روبياليس قد رفض تقديم استقالته من منصبه كرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعدما أكد أن الواقعة بينه وبين هيرموسو جاءت بموافقة اللاعبة الإسبانية.

استقالة لويس روبياليس

الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أكد أن لويس روبياليس تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للاتحاد، بعد الجدل الدائر حول تقبيله لجيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات.

وروبياليس، قام بتقبيل لاعبة خط الوسط على فمها خلال حفل تسليم المنتخب الإسباني كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، بعد الفوز (1-0) على إنجلترا في المباراة النهائية للمونديال الشهر الماضي، غير أن هيرموسو أكدت أن القبلة لم تكن بالتراضي.

وقال روبياليس في مقابلة مع برنامج "بيرس مورجان انسنسورد": "سأقوم بذلك (استقالة)، نعم، لأني لا أستطيع إكمال عملي".

وأضاف: "عائلتي وأصدقائي يقولون لي، لويس، يتعيّن عليك التركيز على كرامتك والاستمرار في حياتك.. إذا لم تقم بذلك، فإنك ستؤذي الأشخاص الذين يحبونك والرياضة التي تحب".

وفي رسالة مفتوحة نشرها روبياليس في حسابه على منصة "إكس"، أكّد إنه أبلغ بيدرو روشا خونكو (الرئيس الموقت) بأنه قدّم استقالته وسيتنحى أيضًا عن منصبه كنائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشرح روبياليس: "بعد الإيقاف السريع الذي نفذه فيفا، بالإضافة إلى بقية الإجراءات المفتوحة ضدي، من الواضح أنني لن أتمكن من العودة إلى منصبي".

وأضاف: "الإصرار على الانتظار والتشبث به لن يساهم في أي شيء إيجابي، لا للاتحاد ولا لكرة القدم الإسبانية، لأن هناك قوى ستمنع عودتي".

و كشفت تقارير صحفية أن غالبية لاعبات منتخب إسبانيا بطلات العالم لكرة القدم، المضربات منذ قضية قبلة الرئيس السابق لاتحاد اللعبة المحلي لويس روبياليس، وافقن على الالتحاق بالمنتخب لمواجهتي السويد وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب التوصل لاتفاق مع الاتحاد والحكومة الإسبانية.

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