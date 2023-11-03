الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري السعودي، ميتروفيتش يقود هجوم الهلال ضد الفتح

الهلال، فيتو
الهلال، فيتو

 الدوري السعودي، يلتقي الهلال السعودي، فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

التشكيل الهلال لمواجهة الفتح

وأعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال، تشكيل فريقه أمام الفتح، على النحو التالي: 

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: نيفيز، مالكوم، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: سالم الدوسري، أليكساندر ميتروفيتش، ميشايل ديلجادو.

موعد مباراة الهلال والفتح

تنطلق مباراة الهلال والفتح اليوم الجمعة في تمام الخامسة مساء وتبث عبر قنوات السعودية الرياضية وبتعليق رؤوف خليف.

ويتزعم الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 29 نقطة من 11 مباراة، بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف، بينما يأتي الفتح، في المركز الرابع، برصيد 23 نقطة.

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تاريخ مواجهات الفتح والهلال

والتقى الفتح والهلال في 28 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، شهدت 21 فوزًا للهلال، مقابل 4 انتصارات للفتح، و3 تعادلات بين الفريقين، كما سجل الهلال 69 هدفًا واستقبل 28 هدفًا من النموذجي. 

فيما أعلن رودريجو لاسمار، طبيب منتخب البرازيل، أن نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، خضع  في بيلو هوريزونتي لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

نيمار يجري جراحة ناجحة

وقال لاسمار الذي أجرى العملية لوسائل الإعلام: "جرت العملية الجراحية بنجاح. نحن راضون جدًّا عن النتيجة".

وأضاف "نيمار خضع لعملية إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي وتم إصلاح إصابات الغضروف المفصلي".
وتابع لاسمار أن نيمار (31 عامًا) سيبقى في المستشفى "لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة، اعتمادًا على التطور السريري".

وكان نيمار نشر صباح الخميس صورة على حسابه في إنستجرام، محاطًا بابنيه مرفقة برسالة: "كل شيء سيكون على ما يرام".

ولم يتم تحديد مدة غياب نيمار، لكنه بحاجة إلى أشهر طويلة من أجل التعافي واللعب مرة أخرى بعد هذه الإصابة.

وكان الدكتور لاسمار أجرى سابقًا عملية جراحية لنيمار، بعد إصابته بكسر في القدم في مارس 2018، عندما كان يلعب مع فريق باريس سان جرمان.

وتعرض نجم السيليساو إلى الإصابة في 17 أكتوبر الماضي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروجواي (0-2) في مونتيفيديو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسقط نيمار بعد التحام مع لاعب الوسط الأوروجوياني نيكولاس دي لا كروس، فخرج على نقالة وهو يبكي.

وسيحرم المنتخب البرازيلي من خدمات نيمار على الأقل خلال مبارياته المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ضد كولومبيا في 16 نوفمبر الجاري، وأمام بطلة العالم الأرجنتين يوم 21 من نفس الشهر على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.

ويواجه فريق الهلال السعودي، أزمة في تعويض نيمار دا سيلفا نجم الفريق بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وأكدت تقارير سعودية أن إصابة نيمار وضعت الهلال للعودة إلى نقطة الصفر في ملف الصفقات العالمية، بعد أن انتهى موسم نيمار بسبب إصابة الرباط الصليبي.

ويحث جمهور الهلال إدارة الرئيس فهد بن نافل على ضرورة التعاقد مع نجم عالمي جديد في يناير لتعويض البرازيلي.

وتعرض نيمار إلى إصابة خطيرة، حيث أصيب بقطع في الغضروف والرباط الصليبي، ليغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

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