الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف على 800 مواطن في قافلة طبية مجانية بأبوتشت

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية دير النواهض التابعة لمركز أبو تشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٨٠٠ مواطن في كافة التخصصات الطبية المختلفة، بواقع "٢٦٢ حالة باطنة، ٦١ حالة جراحة، ٧٩ حالة أمراض نساء وتوليد، و٢٩٠ حالة طب أطفال، و٢٧ حالة تنظيم الأسرة، و٨١ حالة أسنان "، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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و من جانبه، قال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقدم خدمات التوعية حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و خطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٨٠ مواطنا.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظ قنا مركز ابو تشت

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