الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

بعد تحريك سعر البنزين، لجنة للمرور على محطات الوقود في الدقهلية

تفقد محطات الوقود
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات في الدقهلية،فيتو

تشهد محافظة الدقهلية قيام لجنة بالمرور على جميع محطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار وذلك  بناءً على قرار وزارة البترول بتثبيت سعر السولار وتحريك أسعار البنزين والغاز. 

جانب من جولة علي محطات الوقود، فيتو

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة كافة مواقف السيارات العمومية والتأكد من ثبات الأجرة التعريفية بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار المحروقات والمرور على محطات الوقود للتأكد من توفير الوقود وانتظام العمل بها، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ثبات الأجرة التعريفية لكافة سيارات الأجرة علي مستوي المحافظة، وعلى الفور كلف كلا  السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية والمحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بالمرور علي كافة المواقف العمومية للتأكد من ثبات الأجرة التعريفية، والمرور على كافة محطات تموين السيارات للتأكد من حسن سير صرف المنتجات البترولية وفقا للأسعار الجديدة وكذا إجراء الجرد الفعلي للمحطات.

تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات في الدقهلية 
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات في الدقهلية 

وأوضح " مختار " بأن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات شملت البنزين بأنواعه الثلاثة والغاز الطبيعي، وهم كالتالي:

 ( بنزين 95    12,50 جنيه للتر )

 ( بنزين 92   11,50 جنيه للتر )

 ( بنزين 80    10 جنيهات للتر ).

( الغاز الطبيعي 5.50 جنيه للمتر المكعب )

وتثبيت سعر السولار  8.25، والكيروسين 8.25، وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن، بالاضافة الي تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

 

وشدد " مختار " على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمه ضد المخالفين غير الملتزمين سواء من أصحاب محطات التموين أو السائقين.

تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات في الدقهلية 
تفقد محطات الوقود ومواقف السيارات في الدقهلية 

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البترول والثروة المعدنية أسعار المحروقات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتابعة أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية وزارة البترول والثروة المعدنية

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