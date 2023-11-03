افتتاح 5 مساجد بـ 4 مراكز في البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بالبحيرة، اليوم الجمعة، 5 مساجد جديدة بمراكز "المحمودية، إيتاي البارود، أبو حمص، كفر الدوار "بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و725 ألف جنيه.

وجاء ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



Advertisements

وتم افتتاح مسجد عباد الرحمن، قرية اللوية بالمحمودية، على مساحة 399 م بتكلفة إجمالية 125 ألف جنيه، مسجد عادل صالح، قرية قميحة بإيتاي البارود على مساحة 150 م بتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه، مسجد الاخلاص بقرية ظاظا بكوم القناطر بأبو حمص، على مساحة 180 م بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، ومسجد أبو شكل بقرية ظاظا بكوم القناطر بأبو حمص على مساحة 250 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد طلمبات تروجي بسيدي غالي بكفر الدوار على مساحة 261 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية" أن الحياة هبة الله تعالى للإنسان، أكرمه سبحانه بها، وعظّم حقها، وجعل الحفاظ عليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وحرمت الاعتداء عليها، بل اعتبرت أي تهديد لحياة إنسان اعتداءً على الجنس البشري كله.