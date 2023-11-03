مانشستر يونايتد يتلقى ضربة قوية بعد تحديد مدة غياب كاسيميرو

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن غياب لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو لعدة أسابيع بسبب إصابة.

وأوضح النادي الإنجليزي في بيان رسمي أن كاسيميرو يعاني من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال هزيمة الفريق أمام نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية.

كاسيميرو صاحب (31 عامًا) لاعب الوسط المدافع عنصر رئيسي في تشكيلة يونايتد وتعرض لإصابة في الكاحل في الشهر الماضي عندما كان يشارك مع البرازيل في مباراة بتصفيات كأس العالم أمام فنزويلا.

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وحصل على الضوء الأخضر للمشاركة أمام أوروغواي بعدها بخمسة أيام، لكن النادي قرر إراحته واستبعده من اللعب على أرض شيفيلد يونايتد من أجل اكتمال التعافي.

وتأتي إصابة كاسيميرو (31 عامًا) قبل مباراتي منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام كولومبيا والأرجنتين حاملة اللقب في منتصف نوفمبر الجاري، لكن تن هاغ لم يتطرق إلى إمكانية مشاركة كاسيميرو مع المنتخب في الجولة المقبلة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين بعد أن خسر ديربي مانشستر أمام جاره مانشستر سيتي حامل اللقب الأحد الماضي.

تصريحات تين هاج

أعرب إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن حزنه بعد خسارة فريقه بثلاثية نظيفة أمام نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد، مساء أمس الأربعاء، في ثمن نهائي كأس الرابطة الانجليزية.

وقال تين هاج في تصريحات إعلامية: "نعرف أن ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي، علينا تحمل مسؤولية ذلك وهكذا أنا، نشعر بالأسف من أجل الجماهير".

وأضاف: "علينا التعافي من ذلك سريعًا، أمامنا مباراة مقبلة يوم السبت، علينا رفع المعايير لدينا، ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي".

وواصل "أنا على ثقة بأن اللاعبين سينهضون وسيتحدون، ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي وأنا مسؤول عن ذلك، علينا النهوض معًا".

وأكمل: "تحظى بالثقة عندما ترغب في اللعب، عليك الحصول على النتائج الصحيحة والتواجد في المباراة والفوز بالمعارك، علينا القيام بكل ذلك معًا ولا يوجد أي طريق آخر سوى الاتحاد، يجب على جميع اللاعبين التحلي بالانضباط وأن يمكن التعويل عليهم".