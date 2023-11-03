الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية غدا تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية  والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف  فى أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا السبت 4-11-2023 فى مصر

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيفا ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية  انخفاض درجات الحرارة  انخفاضا طفيفا فى الساعات المتأخرة من الليل وأول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:
اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء
مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.
الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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