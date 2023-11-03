الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

مدافع الأهلي الشاب يرفض عروض الشتاء ويتمسك بـ فرصة مع الفريق الأول

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

رفض محمد أحمد شرقية، مدافع الأهلي مواليد 2003، البت في العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية في الدوري المصري، للحصول على خدماته في يناير المقبل سواء على سبيل البيع أو الإعارة.

ويحظى محمد أحمد شرقية، بدعم وثقة مدربيه في قطاع الناشئين ويُعد أحد العناصر الأساسية في فريق مواليد 2003 بالأهلي حيث شارك في 4 مباريات من أصل 6 مباريات خاضها الفريق هذا الموسم، كما تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق غير إنه لم يُشارك في أي مباراة مع الفريق الأول.

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وخلال تواجده في الأهلي، أشاد موسيماني بمستوى محمد أحمد شرقية، وأكد لمعاونيه أن هذا اللاعب سيكون أحد أبرز مدافعي الدوري المصري الفترة المقبلة، إذا حافظ على مستواه واجتهد في التدريبات.


وقرر اللاعب الصاعد ترك هذه الأمور لمسئولي الأهلي لاتخاذ القرار المناسب خاصة وأنه لا يشغل نفسه سوى بالتركيز مع فريق الشباب بشكل يمنحه الفرصة للتصعيد الدائم للمشاركة مع الفريق الأول، والحصول على فرصة المشاركة معه، مثلما حدث مع لاعبين كثيرين خرجوا من قطاع الناشئين مؤخرًا أبرزهم محمد عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" الذي يلعب في نفس مركزه.

 

شارك محمد أحمد شرقية، مع الفريق الأول في فترات سابقة حيث شارك في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة موسم (2021 - 2022)، خلال تولّي بيتسو موسيماني مسئولية تدريب الفريق، كما شارك تحت قيادة سواريش المدير الفني الأسبق للأهلي.


ومع نهاية الموسم قبل الماضي، تلقى "شرقية"، العديد من العروض المحلية عقب تألقه في كأس رابطة الأندية حيث طلب أندية، الاتحاد السكندري وسموحة والمقاولون العرب التعاقد مع اللاعب لكن الأهلي رفض وقتها العروض لحاجة الفريق لجهوده.

وفي الصيف الماضي، أرسل نادي بلدية المحلة عرض إلى الأهلي، بعد صعودهم إلى الدوري المصري الممتاز، للحصول على خدمات محمد أحمد شرقية، لاعب مواليد 2003، ولكن المفاوضات تعثرت في الأوقات الأخيرة.

وشارك محمد أحمد شرقية، من قبل مع منتخب مصر الشباب، في العديد من البطولات وقدم أداءًا مميزًا حصل على إشادة من الجميع، والبطولة الأخيرة التي لعبها منتخب الفراعنة ابتعد عن الظهور فيها لاعب الأهلي بسبب الإصابة.

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