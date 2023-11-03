الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

ريال مدريد يسمح للاعبه بالرحيل نهاية الموسم الحالي

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

ذكرت شبكة "ريليفو" أن نادي ريال مدريد استقر على البحث بجدية عن عروض لبيع الفرنسي، فيرلان ميندي، ظهير أيسر الفريق.


وأضافت أن ما يعرقل المحاولات، أن ميندي  يشعر بالسعادة لتواجده في ريال مدريد، ويرتبط بتعاقد ينتهي في صيف 2025.


وتابعت: "النادي الملكي أخرج فيرلان ميندي تماما من حساباته في الموسم المقبل، بخلاف سعيه لضم ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ".

ولفتت إلى أنه على الرغم من غياب اللاعب الفرنسي عن 29 مباراة منذ يوليو 2022، فإنه يحظى بثقة كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد.

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ولم يستفد ريال مدريد كثيرا من الظهير الفرنسي بسبب كثرة إصاباته، حيث شارك أساسيا 4 مرات فقط هذا الموسم في الدوري، وتعرض لإصابة جديدة في المباراة الأخيرة ضد برشلونة بالكلاسيكو.

وكان ريال مدريد، تحرك لدعم الجبهة اليسرى، في الصيف الماضي بالتعاقد مع فيران جارسيا.

ريال مدريد يجدد عقد رودريجو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد لاعبه رودريجو بشكل رسمي حتي عام 2028 المقبل.

ووقع الدولي البرازيلي على عقود التجديد برفقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وسيستمر رودريجو في صفوف ريال مدريد حتى صيف 2028، وبشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وينتهي عقد رودريجو جويس الحالي في صيف 2025.

وكان رودريجو قد انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو.

وخاض رودريجو بقميص ريال مدريد 179 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 39 هدفا وصنع 33.

كما حقق البرازيلي لقب دوري الأبطال مرة، وكأس العالم للأندية مرة، والسوبر الأوروبي مرة، والليجا مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة.

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