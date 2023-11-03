تحديد موقف بيدري من مباراة برشلونة أمام سوسيداد بالليجا

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن لاعب وسط برشلونة بيدري جونزاليس، شارك في المران الجماعي، اليوم الجمعة، ليتأكد تعافيه تماما من الإصابة.

عودة بيدري لبرشلونة



وأشارت إلى أن بيدري، أدى التدريب كاملا لليوم الثالث على التوالي، بعد تعافيه من إصابة في الفخذ الأيمن، تعرض لها في أواخر أغسطس الماضي.



وأضافت أن بيدري سيكون جاهزا لتعزيز صفوف البارسا بعد غياب دام 71 يوما، وسينضم للقائمة التي ستخوض مباراة ريال سوسيداد، غدا في الدوري.

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في المقابل، لم يشارك لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، في المران الجماعي، لعدم تعافيه بشكل تام من إصابته في الكاحل الأيمن.

ولفتت إلى أن دي يونج، ستتأجل عودته عند مواجهة شاختار دونتسيك الأوكراني، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

وختمت موندو ديبورتيفو تقريرها بأن سيرجي روبيرتو، لم يتخلص أيضا بعد من إصابته في الساق اليمنى.

ويحتل نادي برشلونة، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

صراع برشلونة وليفربول ويونايتد على صفقة أنتويرب

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن هناك اهتمام من جانب ناديا مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزية بضم بآرثر فيرميرين لاعب وسط رويال أنتويرب البلجيكي الذي يستهدف برشلونة الإسباني التعاقد معه منذ فترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك مصادر من النادي البلجيكي أكدت أن مانشستر يونايتد وليفربول يراقبان فيرميرين الذي حددت إدارة ناديه من 20 إلى 25 مليون يورو للتخلي عنه.

وتحدث المديران الرياضيان للفريقين، ديكو برشلونة ومارك أوفرمارس رويال انتويرب)، عن اللاعب خلال وجبة الغداء التي أُقيمت للمسؤولين قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.