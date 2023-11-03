مدرب بايرن ميونخ: جاهزون للإطاحة بدورتموند

ظهر توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، أمام وسائل الإعلام قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، غدا السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ويدخل الفريق البافاري المباراة وسط نقص حاد في صفوفه بعد إصابة ماتياس دي ليخت وإيقاف جوشوا كيميتش، فضلا عن غموض موقف بعض المصابين.

مدرب بايرن يتحدث عن مواجهة دورتموند

وتحدث توخيل في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الجمعة، عن مدى إمكانية البدء بالثنائي ليون جوريتسكا ودايوت أوباميكانو في مباراة الغد.

وقال توماس: "لم نحسم قرارنا، وسيتحتم علينا التشاور مع الأطباء واللاعبين أولا، حيث لم يتضح بعد مدى قدرتهما على اللعب من البداية".

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ودعا توخيل في الوقت ذاته، لاعبي فريقه لعدم الاستسلام بعد الخروج المبكر من كأس ألمانيا، مؤكدا على حتمية ترك هذه الخسارة جانبا، خاصة أن الفريق يحقق نتائج جيدة على مستوى البوندسليجا.

وأضاف: "أؤمن بأننا نمتلك الجودة الكافية للظهور بشكل جيد والتغلب على دورتموند.. نحن ذاهبون إليهم للفوز ومواصلة سلسلة نتائجنا المميزة".

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد دورتموند في المركز الرابع بفارق نقطتين أقل.

بايرن ميونيخ يفوز على درامشتات

وفاز بايرن ميونيخ على درامشتات بنتيجة 8 أهداف دون رد في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بندسليجا

وسجل أهداف بايرنميونخ كل من هاري كين "هاتريك"، ليروي ساني "ثنائية"، جمال موسيالا "ثنائية" وتوماس مولر في الدقائق 51، 56، 60، 64، 69، 71، 76 و88.

بهذا الفوز رفع رصيد بايرن للنقطة 23، ليقفز مؤقتا للصدارة، فيما توقف دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

تشكيل بايرن ميونخ أمام دارمشتات

وتضم تشكيلة بايرن ميونخ، كلا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: نصير مزراوي، مين جاي، ماتياس دي ليخت، ألفونسو ديفيز.

الوسط: جوشوا كيميتش، لايمر، جمال موسيالا

الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، كينجسلي كومان.

آخر ظهور لمانويل نوير

وكانت مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا، في الأول من ديسمبر الماضي ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، هي الظهور الأخير لقائد بايرن ميونخ في الملاعب.

أما آخر ظهور لمانويل نوير بقميص بايرن ميونخ، كان في مباراة شالكة، التي أقيمت يوم 12 نوفمبر 2022.

وبعد مونديال 2022، تعرض نوير لإصابة بالغة في ساقه خلال ممارسة رياضة التزلج، مما استلزم إجرائه عملية جراحية في 10 ديسمبر الماضي.