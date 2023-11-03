الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ أسوان: لا زيادة في تعريفة الأجرة الحالية لسيارات السيرفيس والتاكسي (صور)

موقف الأقاليم في
موقف الأقاليم في أسوان، فيتو

 كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، وأيضًا عدم زيادة تعريفة الأجرة، والعمل بالتعريفة الحالية كما هي لسيارات النقل الجماعي والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا سيارات التاكسي، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ووجه الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين، والجهات المعنية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

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 وأكد محافظ أسوان، أن فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسي يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

والجدير بالذكر، بأنه قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، ليصبح 10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

 

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أسوان ازمة مواصلات أسباب رفع أسعار السولار اسعار تعريفة الركوب

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