الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

يايا توريه ينضم للجهاز الفني لمنتخب السعودية

منتخب السعودية، فيتو
منتخب السعودية، فيتو

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم عن تعيين الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي السابق في منصب مساعد أول للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في الجهاز الفني للمنتخب السعودي.

وفي أغسطس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لتولي تدريب منتخب السعودية الأول.

وكشفت تقارير إيطالية أن مانشيني وقع عقدا حتى 2027 مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار) سنويًا.

مسيرة مانشيني مع منتخب السعودية 

وخلال 4 مباريات للمنتخب السعودي مع مانشيني، خسر الأخضر 3 مرات أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية ومالي وتعادل مع نيجيريا.

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ورغم ذلك، يثق الاتحاد السعودي في مانشيني، وكتب رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة "X": "رغم الشائعات، إلا أن مكان روبرتو مانشيني على مقاعد البدلاء في المنتخب السعودي ليس في خطر حتى الآن".

وأضاف: "يتمتع المدرب بثقة الاتحاد السعودي لكرة القدم الكاملة، وسيواصل العمل للتحضير لمباريات تصفيات كأس العالم المقررة في نوفمبر المقبل".

ويلعب منتخب السعودية مع باكستان والأردن، في نوفمبر المقبل، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يشارك في كأس الأمم الآسيوية، حيث يلعب أمام عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

ويملك مانشيني، البالغ من العمر 58 عاما، خبرة تدريبية واسعة، حيث عمل في لاتسيو ومانشستر سيتي وجالطة سراي وإنتر ميلان وزينيت سانت بطرسبرج ومنتخب إيطاليا، وحقق معه لقب يورو 2020.

وحقق مانشيني لقبًا في الدوري الإنجليزي، ولقبًا في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبًا في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ولقبًا في كأس تركيا، و3 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، ولقبًا في أمم أوروبا، و4 ألقاب في كأس إيطاليا.

 

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