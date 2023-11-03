سيلفستر ستالون، طرحت اليوم الجمعة، شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، الفيلم الوثائقي الخاص، بالممثل الشهير، سيلفستر ستالون، للمشاهدة حصريا عبر منصتها.

نتفليكس تطرح فيلم سيلفستر ستالون الوثائقي

وجاء الفيلم الوثائقي الخاص بالممثل سيلفستر ستالون، تحت عنوان Sly، وهو وثائقي يسلط الضوء على المسيرة الفنية للممثل الأسطوري، والتي امتدت على مدار 50 عامًا، وقدم خلالها العديد من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما وأفلام الحركة.

الإعلان عن موسم جديد لمسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King

أعلن رسميا عن تجديد مسلسل النجم سيلفستر ستالون Tulsa King، لموسم ثاني، وذلك بعد عرض ٣ حلقات فقط من المسلسل، حيث حصل المسلسل على إشادات قوية من جانب الجمهور والنقاد.

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وطرحت الحلقة الأولي لمسلسل Tulsa King، علي منصة البث الرقمي بارامونت، بتاريخ ١٤ نوفمبر الماضي.

مسلسل Tulsa King، يدور في إطار من الجريمة والدراما، ويحكي قصة زعيم عصابات إيطالي والذي يجسد دوره النجم سيلفستر ستالون، الذي يحاول إعادة تأسيس المافيا الإيطالية من جديد، في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية.

مسلسل Tulsa King من بطولة أندريا سافاج، ومارتن ستار، وماكس كاسيلا، ودومينيك لومباردوزي، وفينسنت بيازا، جاي ويل، إيه سي بيترسون مع جاريت هيدلوند.

سيلفستر ستالون وجنيفر فلافين

وفي سياق متصل، ووفقًا لمجلة "بيبول"، قدَّمت رائدة الأعمال والعارضة الأمريكية جنيفر فلافين طلبًا للطلاق من النجم العالمي سيلفستر ستالون في محكمة في مقاطعة بالم بيتش بفلوريدا.

وتزوج سيلفستر ستالون، (76 عامًا) من فلافين (54 عامًا)، في عام 1997، بعد أكثر من 10 سنوات من بدء علاقتهما.

وأنجب الثنائي 3 بنات، هن: صوفيا (25 عامًا)، وسيستين (24 عامًا)، وسكارليت (20 عامًا)، ولدى ستالون أيضًا ابن يدعى سيرجيو من زوجته السابقة ساشا زاك، كما كان لديه ابن يدعى "سيج" لكنه توفي بسبب نوبة قلبية في العام 2012.

وجاء انفصال ستالون عن فلافين بعد 3 أشهر من احتفالهما بذكرى زواجهما الخامس والعشرين حيث نشر النجم صورة على ”إنستجرام“ مع تعليق: "عيد زواج سعيد لزوجتي المذهلة، لا توجد كلمات كافية لوصف ما تعنيه هذه المرأة المتفانية والصابرة في حياتنا، وأتمنى فقط أن يكون هناك 25 عامًا أخرى، شكرًا لك عزيزتي".

وكتبت فلافين أيضًا: "عيد زواج سعيد، شكرًا لك على إبقائي دائمًا مبتسمة، وأشعر بالحب، ومحمية بعائلتنا الجميلة".

وأضافت: "زواجنا يتحسن كل عام، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا معًا".

وفي 10 أغسطس الماضي، نشرت ”فلافين“ صورة مع بناتها الثلاث، وكتبت عليها: ”هؤلاء الفتيات هن أولويتي، لا شيء آخر يهم، نحن الأربعة إلى الأبد“.

وعلقت ابنتها صوفيا على الصورة: ”أنتِ صخرة والأم الأكثر روعة، نحن محظوظون لوجودكِ في حياتنا، نحبكِ كثيرًا“.

وأضافت الابنة الأخرى سيستين تعليقًا: “أقوى امرأة عرفتها“.

وكان ”ستالون“ قد ظهر مؤخرًا بوشم لكلبه ”روكي“ في المكان نفسه الذي كان عليه وجه فلافين على ذراعه، مما أثار شائعات عن الانفصال.