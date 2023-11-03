برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي، محافظ قنا يتفقد فعاليات قافلة العيون بقفط

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فعاليات القافلة الطبية للعيون بمشاركة التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي بقرية العويضات التابعة لمركز قفط ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، رافقه النائبة سناء الحساني عضو مجلس النواب، والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وياسر حمادي رئيس مدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ قنا، الخدمات التى تقدمها القافلة من توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، تمهيدا لتسلميها، فضلا عن تشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون وتحويل الحالات للمستشفيات المتعاقدين معها لإجرائها.

Advertisements

ومن جانبه أشاد محافظ قنا، بجودة الخدمة الطبية المقدمة فى القافلة وبما تقدمه مؤسسات المجتمع المدني للتنمية من خدمات طبية متكاملة لخدمة شرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، انطلاقا من الدور المحورى لمنظمات المجتمع المدنى بالشراكة مع مؤسسات الدولة فى تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين الأكثر احتياجا.

كما أعرب محافظ قنا عن تقديره وشكره للدور الذى يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات تنموية متكاملة، مُشيدًا بنجاح مؤسسات المجتمع للتنمية خلال الفترة الماضية في تقديم العناية الطبية لمرضى العيون بالمحافظة من خلال منظومة خدمات متكاملة تشمل توقيع الكشف وصرف العلاج الدوائي، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات العيون وإجرائها، فضلًا عن دعم مرضى القدم السكري غير القادرين بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بالمجان.

وأضاف أن قافلة قرية العويضات تأتى في إطار جهود التحالف الوطنى لدعم العمل الأهلي التنموي، بهدف تقديم خدمات طبية في مجال العيون لأهالي قرى حياة كريمة بمحافظة قنا والقرى، مشيرا إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة، وكذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها وذلك بالمجان تماما.