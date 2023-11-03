الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

لإنتاج الحرير، زراعة 20 فدانا من التوت المتقزم لتربية ديدان القز بقنا (فيديو)

اشجار التوت بقنا،فيتو
اشجار التوت بقنا،فيتو

تُعد مزرعة أشجار التوت بمحافظة قنا هي الأولى من نوعها، حيث يتم زراعة 20 فدانا لإنتاج ثمار التوت الذي يتربى عليه دودة القز.

في هذا الصدد، أكد علي ماهر، المشرف علي برامج مؤسسة ساويرس الزراعية، أن تكلفة المشروع الإجمالية بلغت 16 مليون جنيه كمرحلة أولى، بهدف توطين إنتاج الحرير الطبيعي، واستكمال سلسلة القيمة المضافة بتصنيع منتجات نسيجية للتصدير من خيوط الحرير الطبيعي، فضلا عن أن المشروع وفر 100 فرصة عمل لأبناء مركز نقادة.

 

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فيما قال، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا: إنه تم إضافة مساحة 20 فدانا كمرحلة ثانية للمشروع سيتم زراعتها بأشجار التوت المتقزم، وعدد من التدخلات الزراعية الأخرى مثل منحل لإنتاج العسل الأبيض وإنتاج الطرود، بالإضافة إلى زراعة قصب السكر بالتنقيط، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع سوف يتم إنشاء مركز تدريب من مؤسسة نداء لتدريب الشباب من الخريجين على صناعة الحرير، كما سوف يتم إنشاء أول نموذج عصارة عسل اسود بدون وجود أي أيدٍ عاملة وذلك للاستفادة من مخلفات التوت بعد التصنيع ليتم عمل تدوير لها، كما سيتم إنشاء مصنع بيض لدودة القز خلال المرحلة الثانية من المشروع.

 

وأثنى محافظ قنا على دور مؤسسات المجتمع المدني، في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى وضع خطط وتنفيذ برامج تكفل للمرأة والفتيات الحق في الحصول على الفرص والموارد بشكل متساو مع الرجال والشباب، وأن يكون لها القدرة على التحكم في مقدرات حياتها، والقدرة علي التأثير الإيجابي في المجتمع وتوفير اكبر فرص عمل للشباب.

 

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