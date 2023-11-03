الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

مطالب بإيقاف كريستيانو رونالدو بعد عقوبة طارق حامد (فيديو)

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

الدوري السعودي، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف الدولي المصري طارق حامد لاعب فريق ضمك، مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج، وأن قرار إيقاف طارق حامد غير قابل للاستئناف.

 

وطالب الإعلام السعودي بإيقاف كريستيانو رونالدو لاعب النصر، أسوةً بطارق حامد بع الاعتراض على حكم مباراة النصر والاتفاق، وطالبه بتغيير الحكم بسبب قراراته المثيرة للجدل في المباراة.

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وفي مشهد غريب.. قام  كريستيانو رونالدو،  بـ"الركض" خلف حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق، لأنه لم يحتسب أي خطأ للأسطورة البرتغالية، الأمر الذي أثار غضب الأخير، الذي نهض من أرضية الملعب بشكل سريع.

وبعد نهوضه.. قام كريستيانو رونالدو بـ"الركض" خلف الحكم، حتى منتصف الملعب تقريبًا، حيث ظهر وهو يصرخ في وجهه.

إشارة غير لائقة من طارق حامد

وأظهرت الكاميرات طارق حامد يشير بطريقة غير لائقة عقب مباراة فريقه أمام الخليج بعد تسديدة ركلة ترجيح.

وفاز الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف على ضمك بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فيما لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا مباراتين؛ بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، في مباراة الاتفاق بدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف.

وحجز الخليج مقعدا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويستعد لمواجهة أبها.

 

قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وأجريت  قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أسفرت عن نهائي مبكر بين الشباب والنصر، فيما سيصطدم الهلال بالتعاون.

 

ويواجه اتحاد جدة نظيره الفيصلي، أما الخليج سيلاقي أبها.

 

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، قررت إقامة مباريات دور الثمانية بكأس خادم الحرمين يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.

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الدوري السعودي طارق حامد كريستيانو رونالدو مباراة النصر والاتفاق محمد شريف

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