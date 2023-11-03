الجمعة 03 نوفمبر 2023
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سياسة

مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن التنمية الاقتصادية ومشكلات البيئة الأحد المقبل

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

 ويناقش المجلس خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة للجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة سوق الكربون- ضريبة الكربون".

نظام أسواق الكربون

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها بأن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.

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وأوصت اللجنة المشتركة بـمجلس الشيوخ، في تقريرها، ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.

الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة

كما دعت اللجنة الي قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء.

التوسع في إصدار السندات الخضراء

كما شددت اللجنة على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.

وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.

استخدام التكنولوجيا النظيفة

وأوصت إلى جانب ذلك، بالعمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول الى استخدام التكنولوجيا النظيفة.

ولفتت إلى أهمية تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها.

تحديث التعليم الفنى

كما أوصت، بتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الاثنين المقبل مناقشة ذات التقرير، في حضور ممثلي الحكومة.

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