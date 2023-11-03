الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

أقوال شهود العيان في مشاجرة بالأسلحة النارية بأكتوبر

الاستماع لأقوال شهود
الاستماع لأقوال شهود العيان، فيتو

استمعت نيابة الجيزة لأقوال عدد من شهود العيان على اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية، تسببت في إصابة شخصين بسبب خلافات على ثمن هاتف محمول في أكتوبر. 

 

وكشف أحد شهود العيان أن خلافا نشب بين بائع موبايلات ومشترٍ على ثمن هاتف محمول، وتطور الخلاف إلى مشاجرة، قام على إثرها كل طرف بجمع عدد من الأشخاص، واندلعت مشاجرة بين الطرفين أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثاني فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ. 


ونشبت مشاجرة بالأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة شخصين بسبب خلافات على ثمن هاتف محمول في أكتوبر وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط طرفي المشاجرة.

 

القبض على طرفي مشاجرة اندلعت في أكتوبر بسبب موبيل

وكان قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بدائرة القسم.
 

وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، طرف ثان: (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثاني فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم (فرد محلى - عدد من الطلقات).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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