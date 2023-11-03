الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

قرار النيابة في حادث قفز لص من عقار في أكتوبر

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة لص قفز من عقار محاولا الهرب في أكتوبر، بعدما احتجزه سائقين بعد محاولته سرقتهما، وذلك بعد عرضه علي الطب الشرعي وإعداد تقرير الصفة التشريحية،  وكشف أسباب الوفاة.

 


وكان قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين سقوط (عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) من نافذة الشقة  مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وتوفـى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.

و بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة").
 

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجنى عليه حال شروعه فـى سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما- مستأجرة لأصدقائهما.

وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على (2 هاتف محمول) أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما، على إثر ذلك قاما باصطحاب المذكور واحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدى عليه بالضرب بعصا جلدية لاتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضًا.. وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين فـى الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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اكتوبر أمن الجيزة وزير الداخلية اخبار الحوداث

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