الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعليم قنا يشيد بدور المركز التكنولوجي (صور)

تعليم قنا، فيتو
تعليم قنا، فيتو

أشاد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة قنا، بجهود التطوير التكنولوجي في تحمل مهام تحميل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وإعداد أجهزة التابلت ونقاط الاتصال وتفعيل حصص المشاهدة والقنوات التعليمية وتدريب المعلمين على التعامل مع السبورات الذكية، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والمبادرات الوزارية مثل ايسف وطور وغير.

جاء ذلك في سياق كلمة الوكيل بورشة العمل التي نظمها مركز التطوير التكنولوجي بمسرح مدرسة الثانوية بنات  لمنسقي مبادرة ( طور وغير)  بالإدارات التعليمية ومسئولي المعارض المحلية لايسف، بحضور  أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي وإكرامي خميس مسئول التدريب بالمركز وأحمد فاروق منسق مبادرة (  طور وغير ) على مستوى المحافظة، وزينب صالح مدير إدارة مدرسة قنا الثانوية بنات وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام  ورؤساء أقسام التطوير ومنسقي المشروعات بالإدارات.

Advertisements

أثنى الوكيل على إستراتيجية الوزارة في تشجيع المبتكرين وتنمية المهارات التكنولوجية والمهنية لهم من خلال حثهم على التنافس والإبداع لخلق جيل يثمن العلم ويعرف قيمة الوقت ويستثمره ويبذل كل جهده لتحقيق الأفضل لنفسه وبيئته ومجتمعه.

 وأشار إلى أن مسئولية رب الأسرة والمعلم هي تحفيز الأبناء والطلاب نحو اللحاق بركب تلك المعارض والتدريبات المجانية والنهل من علم القائمين والمشرفين عليها والتسويق لها إعلاميًا، مضيفًا أن التعلم والتطور ضرورة حياتية للإنسان مهما كبر عمره.  

يذكر ان تدريب طور وغير يستهدف تنمية وعي وتثقيف  12000 طالب من الصف الأول الإعدادي وحتى الثالث الثانوي بمهارات وأسس التنمية البشرية والتواصل والبرمجة وبرامج مجموعة الاوفيس  من خلال برنامج وشهادة أكاديمية معتمدة  من وزارة التربية والتعليم  بالتنسيق مع أحدى الجهات الشريكة، ويجري تنفيذه خلال شهري نوفمبر وديسمبر في مختلف القاعات التدريبية المجهزة بالإدارات التعليمية لجذب الطلاب وعدم إرهاقهم بدنيا أو ماديا بتكلفة انتقال تحت قيادة محاضرين معتمدين من اخصائي التطوير التكنولوجي والحاسب الآلي ومن داخل منظومة التربية والتعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى قنا محافظة قنا مبادرة طور وغير مركز التطوير التكنولوجى

مواد متعلقة

حملة إزالات مكبرة بقرية المحروسة في قنا (صور)

إزالة 15 حالة بينها تعد على الطريق العام في قنا (صور)

إزالة سور بمنطقة حوض الجنينة بمدينة نجع حمادي في قنا (صور)

أسعار البقوليات اليوم الجمعة 3-11-2023 في قنا

الأكثر قراءة

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

بعد زيادة سعر البنزين، تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال شهر نوفمبر

البرهان يعفي عضوا في مجلس السيادة السوداني

مطالب بإيقاف كريستيانو رونالدو بعد عقوبة طارق حامد (فيديو)

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

التموين: المرور على محطات الوقود لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية

كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام المقاولون غدا فى الدوري

هؤلاء يجب عليهم إجراء اختبار الكشف عن سرطان الرئة سنويا

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 4 أيام، ثبات سعر اليوان الصيني

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 3-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص صريح، أدعية تيسير الولادة

ما حكم غسل الجمعة؟ الإفتاء تجيب

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

المزيد
الجريدة الرسمية