تعليم قنا يشيد بدور المركز التكنولوجي (صور)

أشاد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة قنا، بجهود التطوير التكنولوجي في تحمل مهام تحميل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وإعداد أجهزة التابلت ونقاط الاتصال وتفعيل حصص المشاهدة والقنوات التعليمية وتدريب المعلمين على التعامل مع السبورات الذكية، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والمبادرات الوزارية مثل ايسف وطور وغير.

جاء ذلك في سياق كلمة الوكيل بورشة العمل التي نظمها مركز التطوير التكنولوجي بمسرح مدرسة الثانوية بنات لمنسقي مبادرة ( طور وغير) بالإدارات التعليمية ومسئولي المعارض المحلية لايسف، بحضور أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي وإكرامي خميس مسئول التدريب بالمركز وأحمد فاروق منسق مبادرة ( طور وغير ) على مستوى المحافظة، وزينب صالح مدير إدارة مدرسة قنا الثانوية بنات وأسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ورؤساء أقسام التطوير ومنسقي المشروعات بالإدارات.

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أثنى الوكيل على إستراتيجية الوزارة في تشجيع المبتكرين وتنمية المهارات التكنولوجية والمهنية لهم من خلال حثهم على التنافس والإبداع لخلق جيل يثمن العلم ويعرف قيمة الوقت ويستثمره ويبذل كل جهده لتحقيق الأفضل لنفسه وبيئته ومجتمعه.

وأشار إلى أن مسئولية رب الأسرة والمعلم هي تحفيز الأبناء والطلاب نحو اللحاق بركب تلك المعارض والتدريبات المجانية والنهل من علم القائمين والمشرفين عليها والتسويق لها إعلاميًا، مضيفًا أن التعلم والتطور ضرورة حياتية للإنسان مهما كبر عمره.

يذكر ان تدريب طور وغير يستهدف تنمية وعي وتثقيف 12000 طالب من الصف الأول الإعدادي وحتى الثالث الثانوي بمهارات وأسس التنمية البشرية والتواصل والبرمجة وبرامج مجموعة الاوفيس من خلال برنامج وشهادة أكاديمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع أحدى الجهات الشريكة، ويجري تنفيذه خلال شهري نوفمبر وديسمبر في مختلف القاعات التدريبية المجهزة بالإدارات التعليمية لجذب الطلاب وعدم إرهاقهم بدنيا أو ماديا بتكلفة انتقال تحت قيادة محاضرين معتمدين من اخصائي التطوير التكنولوجي والحاسب الآلي ومن داخل منظومة التربية والتعليم.