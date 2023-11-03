الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب غدا

نظر دعوى سب وقذف
نظر دعوى سب وقذف عمرو أديب، فيتو

تنظر محكمة جنح العجوزة، غدا، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وقال طارق جميل سعيد محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

وأضاف محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وقمنا بجنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة.

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تأجيل دعوى مرتضى منصور بإلغاء برنامج بوكس تو بوكس لـ 21 يناير

وعلى الجانب الآخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف برنامج بوكس تو بوكس الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد شبانة والمعروض على قناة "etc"، وذلك على حسب وصف الدعوى أنه يثير الفتن الرياضية لجلسة 21 يناير المقبل.

 

البرنامج الرياضي

وكشف رئيس مجلس إدارة قناة etc الفضائية، هاني العتال، أن أولى حلقات البرنامج الرياضي بوكس تو بوكس BOX2BOX، الذي يقوم على تقديمه الكاتب الصحفي محمد شبانة.

 

وأضافت: يعتمد البرنامج بشكل مباشر على كشف الكواليس في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص فى مصر، كما يهتم بالرياضة العربية والأفريقية والعالمية لتكتمل الوجبة الرياضية الدسمة.

محمد شبانة يشغل منصب رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي وأمين عام نقابة الصحفيين، وأحد الكوادر التي تم اختيارها لعضوية مجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين.

 

وترأس محمد شبانة رابطة النقاد الرياضيين لدورتين متتاليتين سابقتين، ويترأس حاليا نادي الصحفيين للتجديف، وقد نجح في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين عام 2015 قبل أن يتم اختياره أمينا للصندوق في المجلس ذاته ثم أعيد انتخابه عام 2019 حتى اصبح الآن أمينا عاما لنقابة الصحفيين.

 

وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن البرنامج يكشف الحقائق بمختلف القضايا والأحداث على الساحة الرياضية بلا حسابات وبكل موضوعية وحيادية، رافعا شعار «زيرو مجاملة»، وحق المشاهد في متابعة الصورة كاملة من كافة جوانبها، ويكشف العديد من الأسرار التى تدور حول اوضاع الرياضة في مصر، وكذلك الرياضة على المستوى الدولي.

 

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الأعلامي عمرو أديب دعوي مرتضي منصور اخبار الحوادث

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