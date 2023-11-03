الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

تركيب خطوط الغاز الطبيعي لقاطني نجع العاقولا في قنا (صور)

غاز قنا، فيتو
غاز قنا، فيتو

بدأت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، تركيب خطوط الغاز الطبيعي  لقاطني نجع العاقولا بحجازة بحري.

وفي سياق متصل صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن شركة مودرن جاس أطلقت أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية الأميرية التابعة لمركز أبوتشت، وذلك عقب الانتهاء من تدفيع الغاز  الطبيعي بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).


وأضاف الداودي بأنه تم تركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة،وعدد 2 تعدية دفع أفقي موجه وتنفيذ شبكة ضغط بيني لتشغيل ٧ بار بأطوال 3700 متر،  وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 5500 متر شاملة فرعات المنازل.

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وناشد محافظ قنا، المواطنين بالقرية سرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية للاستفادة من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

تجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهًا شهريًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة، ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 700 وحدة سكنية بالقرية، وبذلك يصبح قد تم تشغيل الغاز الطبيعي لعدد 30 قرية بمحافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى)، وجارى التنفيذ بالقرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.

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