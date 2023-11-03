تنفيذ 6 قرارات إزالة في قوص في قنا (صور)

شن الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وفراج الوحش نائب رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بعدد من الاماكن المتفرقة داخل قرى المدينة.

أوضح رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني ان اعمال الحملة اسفرت عن تنفيذ ٦ قرارات إزالة لحالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة ٦ قراريط، مؤكدا ان القيادات التنفيذية بالمدينة عازمة علي التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفقا للمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية في ذلك.

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شدد رئيس المركز على مسئولي الوحدات القروية ٧ بعدم السماح بعودة مثل هذه التعديات مرة أخرى، تحت أي ظرف ٍ من الظروف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة جميع مواد البناء المستخدمة من طوب وتشوينات رمل وزلط، مع ضرورة المرور الميداني لرصد أي حالة تعد ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وعلى أملاك الدولة.

وفي سياق متصل صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت خلال اليوم الثانى على التوالى في إزالة 96 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

وأضاف الداودي: إن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لافتا أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 96 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية على مساحة 6 أفدنة و21 قيراطا، مشيرا إلى أن هناك متابعة لأي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتى تقوم بالتعامل معها فورًا، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة.

وشدد الداودي على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.