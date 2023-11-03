الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

إقبال أهالي قفط علي منافذ بيع السكر المدعم (صور)

إقبال أهالي قنا على
إقبال أهالي قنا على السكر المدعم،فيتو

شهدت منافذ بيع السكر المدعم في مدينة قفط جنوب محافظة قنا، اقبال كبيرا على منافذ بيع السكر المدعم وذلك ضمن مبادرة خفض الأسعار.  
 

وتقوم الوحدة المحلية برئاسة المهندس ياسر حمادى  رئيس المدينة والسيد وحسين الزمقان نائب رئيس المدينة   ومسؤول المنفذ بتوزيع سكر بسعر 27 جنيها.

وتم طرح كميات من السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو بمنفذ البيع التابع للمحافظة بمركز ومدينة قفط، وسوف يستمر ضخ كميات من السكر بواقع  ١ كيلو سكر  لكل مواطن بحد أقصى ليحصل جميع المواطنين على السكر بسعر مخفض،تحت رقابة مشددة لتحقيق العدالة فى التوزيع مع مراقبة الأسواق والتجار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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إعلان محافظ قنا عن السكر 

وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أمس الخميس عن أنه سوف يتم طرح كميات إضافية من السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بجميع مراكز المدن التسعة، بدء من ظهر اليوم الخميس، وبشكل يومي وذلك ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية.

وأضاف الداودي، أنه سيتم ضخ كميات من السكر بالمنافذ بشكل يومي بواقع  ١ كيلو سكر  لكل مواطن بحد أقصى ليحصل جميع المواطنين على السكر بسعر مخفض، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لضمان توافر السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين.

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أشرف الداودي محافظ قنا الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء أشرف الداودى محافظ قنا مدينة قفط محافظة قنا محافظ قنا

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