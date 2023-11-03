الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ختام الندوات التوعوية بمخاطر الإدمان بجامعة جنوب الوادي (صور)

ندوة عن الإدمان بقنا،فيتو
ندوة عن الإدمان بقنا،فيتو

اختتمت الندوات التوعوية بمخاطر الإدمان التى نظمتها جامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة واشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بندوة توعوية عن مخاطر الإدمان بكلية التربية الرياضية بحضور الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية.

حيث أشار الدكتور عبد الحق سيد عميد الكلية إلى دور كلية التربية الرياضية في التوعية بأضرار الإدمان والتعاطى واشار بان الشباب هم عماد المجتمع ومستقبله القادم ومن هنا كان لزاما على الجامعة التوعية بخطورة المخدرات والإدمان وتأثيرها المدمر على الأمم والشعوب ودور الدولة وخطتها في محاربة الإدمان والتوعية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن المخدرات.

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كما تحدث محمد الكامل مدير ادارة المشروعات البيئية بالجامعة عن تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بشأن توعية طلاب الجامعة بأضرار الإدمان والتعاطى والتوعية بعدم الوقوع في فخ المواد المخدرة ويأتي هذا في إطار خطة إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتعميم تلك الندوات على جميع كليات الجامعة.


وخلال الندوة تناولت مروة عبد الراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان الشرح بالخدمات المتنوعة لبيت التطوع بمقر الجامعة بقنا ودور المتطوعين من الطلاب في التوعية بالآثار السلبية المدمرة للإدمان، وخدمات الخط الساخن، وخدمات مركز العزيمة لعلاج الادمان، كما تناولت الندوة التعريف بقانون الكشف المبكر عن المخدرات وتعرض الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات للفصل من العمل والتوعية بأضرار المواد المخدرة والتعاطي وكيفية علاج الحالات المصابة.

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جامعة جنوب الوادي صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي قنا كلية التربية الرياضية

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