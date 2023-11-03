الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 15 حالة بينها تعد على الطريق العام في قنا (صور)

إزالة تعد بقنا،فيتو
إزالة تعد بقنا،فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، حملة لإزالة تعد على الشارع العام بقرية الحمران، وإزالة ( ١٢) حالة بقرية النجمة.



كما قامت الوحدة المحلية بالقارة 
برئاسة ربيع منصور  بتنفيذ (٢) حالة إزالة فورية بقرية عزبة البوصة الحالة الأولى عبارة عن  حفر أساسات  على مساحة ٥١٦م،الحالة الثانية  بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٣١٦م.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية أبو شوشة برئاسة أحمد إبراهيم بتنفيذ عدد  إزالة فورية لتعد بالبناء على الأرض الزراعية بقرية العوامر وبني برزة وبيانها كالآتي سور بالطوب الأبيض  علي مساحة ١ قيراط  ٧ أسهم، ومتابعة للأعمال الميدانية وللحفاظ على بيئة صحية سليمة ومظهر حضارى لائق.

قامت الوحدة المحلية لقرية أبو شوشة بأعمال نظافة (دورية)ورفع مخلفات وقمامة بقرية أبوشوشة الام شارع كورنيش النيل وبجوار محطة سكة حديد أبو شوشة والمدرسة الثانوية.

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وفي سياق متصل صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت خلال اليوم الثانى على التوالى في إزالة 96  حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،  واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

وأضاف الداودي: إن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لافتا أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 96 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية على مساحة 6 أفدنة و21 قيراط، مشيرا إلى أن هناك متابعة لاي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتى تقوم بالتعامل معها فورًا، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة.

وشدد الداودي على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.

 

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرية ابوشوشة قنا محافظ قنا

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