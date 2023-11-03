إقبال أهالي أبوتشت بقنا على منافذ بيع السكر المدعم (صور)

شهدت منافذ بيع السكر المدعم بمدينة أبوتشت إقبالا كبيرا من المواطنين عقب توزيع سكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو بمنفذ بيع مجلس مدينة أبوتشت، وذلك ضمن مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن، ومنعا للاحتكار وجشع التجار، وتوجيهات من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

طرح سكر مدعم في قنا

وتم طرح كميات من السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو بمنفذ البيع التابع للمحافظة بمركز ومدينة أبوتشت، وسوف يستمر ضخ كميات من السكر بواقع ١ كيلو سكر لكل مواطن بحد أقصى ليحصل جميع المواطنين على السكر بسعر مخفض،تحت رقابة مشددة لتحقيق العدالة فى التوزيع مع مراقبة الأسواق والتجار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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اعلان محافظ قنا عن السكر

وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أمس الخميس عن أنه سوف يتم طرح كميات إضافية من السكر بسعر ٢٧ جنيها للكيلو بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بجميع مراكز المدن التسعة، بدء من ظهر اليوم الخميس، وبشكل يومي وذلك ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية.

وأضاف الداودي، أنه سيتم ضخ كميات من السكر بالمنافذ بشكل يومي بواقع ١ كيلو سكر لكل مواطن بحد أقصى ليحصل جميع المواطنين على السكر بسعر مخفض، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لضمان توافر السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين.