حملة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية بقنا لضبط الأسعار (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة خالد بهيج نائب المدينة، وأعضاء إدارة التراخيص، الإدارة الهندسية، وإدارة المتابعة بالوحدة حملة المرور على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية بالمدينة لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات، كما رافقهم مسئولين من الحماية المدنية - جهاز حماية المستهلك - الصحة - تموين بندر - الطب البيطري - السلامة والصحة المهنية.





حيث تفقدت اللجنة، عددا من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات.

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وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٣ محضرا متنوعا ما بين عدم الإعلان عن الأسعار - عدم حمل شهادة صحية - نظافة، كما تم إعدام ٢١ كيلو من الأغذية والمجمدات للتغير في خصائصها، كما تم مراجعة تراخيص وتقارير الحماية المدينة للمنشآت التي تم المرور عليها خلال الحملة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وفي سياق متصل، أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية على عدد من أسواق الخضراوات والفاكهة ومحال بيع السلع الغذائية واللحوم، بمدينة قنا للتأكد من الإعلان عن الأسعار وتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهًا بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، على اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية، من خلال التوسع في إقامة المعارض، فضلا عن منافذ مشروعات الأمن الغذائي التابعة لديوان المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة.

كما التقى محافظ قنا، بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها.

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