تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ بشأن ترشيد مياه الرى

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، طلب المناقشة المقدم من النائب سالم العكش بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور المسؤولين عن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي.

الفقر المائي في العالم

وقال النائب سالم العكش في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، إن في ظل معاناة العالم من الفقر المائي، ونحن نقترب من ١١٠ ملايين نسمة، مازلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.

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وأضاف،: يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاك للمياه حيث تزيد الكمية المستهلكة في القطاع الزراعي عن ٨٠% من الموارد المالية، مطالبا بالعمل علي ترشيد استعمال الموارد المالية ومنع الري بالغمر في كل الأراضي القديمة والأراضي حديثة الاستصلاح لأن الري بالغمر يؤدي إلى فقد أكثر من 10% من مياه الري وذلك بسبب الفقد بالتبخر والجريان السطحي والرشح في قطاع التربة ما يتطلب اتباع العديد من السبل للمحافظة علي الموارد المالية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائي ومنها العمل على التوعية بفكرة ندرة المياه وتكلفة وصولها، وتحلية مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف.

حلول لترشيد استهلاك مياه الري

واقترح عدد من الحلول لترشيد استهلاك مياه الري، منها استعمال وسائل الري الحديثة، استعمال مواد عضوية لتحسين التربة، والتوصية أن يكون الري في المساء أو الصباح الباكر، ورفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

وأشار إلى أن المشكلة المائية، تتطلب التصرف في اطار السياسات التي تشجع على ترشيد استهلاك المياه في الري وتشجيع البحوث العلمية لتحديد الاستهلاك المالي للمحاصيل المختلفة تحت نظم الزراعة وعلاقة ذلك بالمناخ وخواص الذرية وعليه توفير مصادر جديدة لمياه الري وتعميم أساليب الري الحديث كي تحافظ على كل قطرة مياه وعلى حياة وأمن كل كائن حي يعيش على أرض الكنانة.

ويستأنف مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل.

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة للمجلس، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.