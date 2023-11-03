الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة سور بمنطقة حوض الجنينة بمدينة نجع حمادي في قنا (صور)

إزالة سور،فيتو
إزالة سور،فيتو

  

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة بالبناء المخالف بناحية حوض الجنينة، بزمام مدينة نجع حمادى.
وتم تنفيذ الإزالة بسواعد موظفى قسم الاشغالات وهى عبارة عن سور مقام بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت.
جاء ذلك بحضور محمد حارث رئيس قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

وذلك بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودى  محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح  بأية تعديات، وأن يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.

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 وتنفيذا للتعليمات وضمن الحملة المكبرة  لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.


ومن جانبه أكد أنور أن لا تهاون فى التعدي بالبناء على الأرض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود أي بلاغ أو رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على  الرقعة الزراعية.

وفي سياق متصل صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت خلال اليوم الثانى على التوالى في إزالة 96  حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،  واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

وأضاف الداودي: إن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، لافتا أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 96 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية على مساحة 6 أفدنة و21 قيراطا، مشيرا إلى أن هناك متابعة لأي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتى تقوم بالتعامل معها فورًا، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة.

وشدد الداودي على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.

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أشرف الداودي محافظ قنا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا نجع حمادي وحدة المتغيرات المكانية

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