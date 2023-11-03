الجمعة 03 نوفمبر 2023
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سياسة

زراعة الشيوخ تناقش سياسة الحكومة لترشيد مياه الري الأسبوع المقبل

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، فيتو

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعاتها الأسبوع، طلبات مناقشة واقتراح برغبة مقدمة من النواب، تتعلق بقطاع مياه الرى.

ترشيد مياه الري 


تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، طلب المناقشة المقدم من  النائب سالم شتيوي سالمان بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، وذلك بالاشتراك  مع  مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المسئولين عن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضى.

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كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الإثنين المقبل،  الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد، وبشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد، وذلك بحضور المسئولين عن وزارات الموارد المائية والري، والتنمية المحلية والمالية.


ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، يوم الأحد المقبل.

 

الجلسات العامة لمجلس الشيوخ 

 

شهدت الجلسات العامة لـمجلس الشيوخ الأسبوع المنقضي، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، والتي انتهى المجلس إلى إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما جاء بها من توصيات.

وأوصت دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة في مصر بعد نحو 25 توصية موزعة على القطاعات المختلفة بداية من الحكومة وصولًا إلى المزارعين.

وشهدت الجلسات على مدار اليومين الماضيين، بحضور ممثلي الحكومة، تأكيد ضرورة الاهتمام بهذا الملف الحيوي من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

 

توصيات بشأن صناعة الأسمدة

وتضمنت التوصيات بشأن موضوع الدراسة كالتالي:

● فيما يخص الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البترول والثروة المعدنية وزارة التجارة والصناعة وزارة البيئة، حيث يتطلب الإعداد المسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأزمة وذلك من خلال:

-تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة.

-وضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية ملزمة لأطرافها، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها.

- إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة من أجل ضمان وصولها لمستحقيها. 

توفير الأسمدة الكيماوية

- اعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة.

- تقديم خدمات إرشادية وتوعوية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية استخدام الأسمدة بشكل مثالي.

 تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة

- تحقيق سياسة سمادية متوازنة بشأن التربة والمياه والمحصول من خلال قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة بإعادة تحليل التربة والمياه وتحديد احتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف أنواعها، وإعادة دراسة المقئنات المالية لمختلف المحاصيل ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية.

-إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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