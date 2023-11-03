الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على أسعار تذاكر حلقة علي الحجار في برنامج Sold Out مع محمود سعد

علي الحجار، فيتو
علي الحجار، فيتو

يستعد الإعلامي محمود سعد، لاستضافة الفنان علي الحجار، في برنامجه Sold Out، والذي من المقرر تصويرها يوم 11 نوفمبر بحضور الجمهور في مسرح معهد الموسيقى العربية، وتعرض عبر شاشة قناة CBC خلال الفترة المقبلة.

 

في هذا السياق، يبدأ دخول الجمهور في تمام الثامنة مساءً في مسرح معهد الموسيقى العربية، ومن المقرر أن يقدم علي الحجار باقة من أغانيه المميزة.

 

من ناحية أخرى، طرحت الشركة المنظمة، أسعار تذاكر حلقة الفنان علي الحجار، وتنوعت التذاكر للجمهور على فئتين، وجاءت الأسعار كالتالي:

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الفئة الأولى Platinum بمبلغ 300 جنيه.
الفئة الثانية Gold بمبلغ 200 جنيه.

موعد حفلات مشروع الجديد 100 سنة غُنا
 

وكان علي الحجار كشف موعد أولى حفلات مشروعه الجديد 100 سنة غُنا، بالتعاون مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، بعد أزمته الشهيرة مع الفنان مدحت صالح.

 

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اسعار تذاكر Sold Out 11 نوفمبر الدكتورة نيفين الكيلاني الإعلامي محمود سعد

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