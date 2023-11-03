كاليتشو ميركاتو: ضغط المباريات أحدث أزمات إنتر ميلان

الدوري الإيطالي ، ركزت التقارير الصحفية الايطالية على مواعيد مباريات إنتر ميلان خلال الفترة الحالية، حيث ستقام 6 مباريات خارج أرضه في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة كاليتشو ميركاتو: إن الإنتر سيلعب مع أتالانتا (السبت 4 نوفمبر)، سالزبورغ (الأربعاء 8 نوفمبر)، يوفنتوس (الأحد 26 نوفمبر)، بنفيكا (الأربعاء 29 نوفمبر)، نابولي (الأحد 3 ديسمبر)، ولاتسيو (الأحد 17 ديسمبر).

وأضافت أنه بعد فترة التوقف الدولي، هناك ثلاث مباريات فقط في سان سيرو ضد فروزينوني (الأحد 12 نوفمبر)، أودينيزي (السبت 9 ديسمبر) وريال سوسيداد (الثلاثاء 12 ديسمبر).

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وحقق فريق إنتر ميلان مؤخرا الفوز بهدف نظيف على نظيره روما في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو معقل النيرازوري، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

تشكيل إنترميلان

حراسة المرمي: سومر.

خط الدفاع: بافارد، فرانشيسكو، باستوني

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهان أوجلو، مختيريان، ديماركو.

خط الهجوم: تورام، مارتينيز.

تشكيل روما

حراسة المرمي: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني، دييجو، نديكا

خط الوسط: راسموسن، كريستانتي، باريديس، ادواردو، نيكولا

خط الهجوم: الشعراوي، لوكاكو

كان فريق إنتر ميلان، قد حقق فوزا صعبا على ضيفه ريد بول سالزبورج 2-1، في اللقاء الذي أقيم بملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفا إنتر أليكسيس سانشيز في الدقيقة 19، وهاكان كالهانجولو من ركلة جزاء (64)، فيما أحرز أوسكار جلوخ هدف سالزبورج الوحيد (57).

ووصل إنتر بهذا الفوز للنقطة السابعة، متصدرا جدول ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد سالزبورج عند 3 نقاط بالمركز الثالث.

مجموعات دوري أبطال أوروبا



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.