الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار التوابل اليوم الجمعة 3-11-2023 في قنا

أسعار التوابل، فيتو
أسعار التوابل، فيتو

تواصل أسعار التوابل، اليوم الجمعة، بمحال العطارة والأسواق استقرارها في محافظة قنا وفقا للعرض والطلب والمستجدات اليومية.

وترصد فيتو في التقرير التالي أسعار التوابل والبقوليات في الهايبرات، حيث تعتبر التوابل والبقوليات من أساسيات المطبخ التي تحتاج إليها كل سيدة.

أسعار التوابل 

الفلفل الأسود بلغ سعره للكيلو 165 إلى 285 جنيها.

والكمون بلغ سعره من 185 إلى 305 جنيهات.

جوز الطيب حصى وزن 100 جرام 100 جنيه.
جوز الطيب مطحون بـ 95 جنيها.
حبهان ناعم وزن 100 جرام 100 جنيه.

Advertisements

 

ملح ليمون وزن 100 جرام 15 جنيها.

خردل حب هندي 100 جرام 10 جنيهات.
قرنفل حصى 100 جرام  75 جنيها.
بيكربونات الصوديوم 100 جرام 7 جنيهات.
ينسون نجمة وزن 100 جرام 75 جنيها.
ملح هيمالايا وزن 100 جرام 66 جنيها
ينسون وزن 100 جرام 29 جنيها.
حبة البركة وزن 100 جرام 12 جنيها.
شمر وزن 100 جرام 13 جنيها.

كراوية وزن 100 جرام 13 جنيها.

سمسم أبيض وزن  100 جرام 27 جنيها.
سوداني محمص وزن  100 جرام 25 جنيها.
سمسم محمص وزن 100 جرام 28 جنيها.
بردقوش وزن  100 جرام 62 جنيها.
ريحان  وزن 100 جرام 10 جنيهات.

قرفة مطحونة وزن 100 جرام 25 جنيها.
شوفان وزن 100 جرام 10 جنيهات.
كاكاو بودرة وزن 100 جرام 35 جنيها.
جنزبيل مطحون وزن 100 جرام 22 جنيها.

مرمرية وزن 100 جرام 14 جنيها.
قرنفل مطحون 100 جرام 75 جنيه. 
مغات 100 جرام 19 جنيها.
بذور الكتان 100 جرام 8 جنيهات.
حبوب الشيا 100 جرام 25 جنيها

سعر العدس

عدس أصفر ربع كيلو 22 جنيها.
بليلة كيلو 45 جنيها.
لوبيا كيلو 80 جنيها.
عدس بجبة كيلو 58 جنيها.
رز بسمتي سايب كيلو 40 إلى 75 جنيها.
ذرة فشار ربع كيلو 22 جنيها.
كيلو حمص 145 جنيها.
ربع كيلو كمون 90 جنيها.
كزبرة حصي 100 جرام 12 جنيهات.
لوري ناعم 100 جرام 20 جنيها.
بصل مجفف 100 جرام 15 جنيها.
كزبرة مطحونة 100 جرام 12 جنيها.
سماق وزن 100 جرام 26 جنيها.
فلفل أبيض حصى وزن 100 جرام 40 جنيها.
فلفل أبيض مطحون وزن 100 جرام 40 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار التوابل الفلفل الاسود بيكربونات الصوديوم قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3-11-2023 في قنا

حالة الطقس غدا الجمعة 03-11-2023 في قنا

لليوم الثاني على التوالي، إزالة 96 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية في قنا

بنسبة تنفيذ بلغت 80%، محافظ قنا يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بمدينة الأمل الجديدة

الأكثر قراءة

البرهان يعفي عضوا في مجلس السيادة السوداني

مطالب بإيقاف كريستيانو رونالدو بعد عقوبة طارق حامد (فيديو)

بعد زيادة سعر البنزين، تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال شهر نوفمبر

كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام المقاولون غدا فى الدوري

قانون ضريبة القيمة المضافة هل يحل أزمة أسعار السجائر؟

التموين: المرور على محطات الوقود لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية

رئيس كولومبيا: الجميع يقاتل لإنقاذ والد دياز

كلوب يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 4 أيام، ثبات سعر اليوان الصيني

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 3-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص صريح، أدعية تيسير الولادة

ما حكم غسل الجمعة؟ الإفتاء تجيب

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

المزيد
الجريدة الرسمية