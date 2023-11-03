هل ترتفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد زيادة سعر البنزين؟

أكدت مصادر مطلعة بمترو الأنفاق أنه لن يتم تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد زيادة أسعار البنزين.

وأضافت المصادر أن أسعار تذاكر المترو يتم تحديدها بناء على التكلفة خاصة وأن المترو يعتمد على الكهرباء وحتى الآن لم يحدث تعديل في أسعار الكهرباء للمترو.

وشددت المصادر على أن المترو له بُعد اجتماعي لخدمته أكثر من 3.5 مليون راكب يوميا كما أن التوجه العام للدولة هو مراعاة البُعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة.

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وبدأت شركة المترو الاستعداد لتشغيل محطات جديدة، على الخط الثالث في إطار مخطط وزارة النقل لتشغيل أكبر عدد من محطات المترو لخدمة الركاب وتقديم خدمات نقل على أعلى مستوى وسط استقرار لـ أسعار تذاكر المترو.