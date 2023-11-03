السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة أسعار السولار ويكتفي بارتفاع البنزين حرصا على محدودي الدخل، ويوجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود 50%

زيادة أسعار البنزين، رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبًا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصًا على محدودي الدخل، كما وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

أسعار البنزين في مصر

وانعقدت اليوم لجنة التسعير التي قررت رفع أسعار البنزين بكل أنواعه وأعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

أسعار البنزين الجديدة

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نُشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.

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وانعقدت اليوم لجنة التسعير التي قررت رفع أسعار البنزين بكل أنواعه وأعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم، الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.



رفع أسعار البنزين

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نُشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.

سعر بنزين 92 بعد الزيادة الجديدة

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

سعر بنزين 95 بعد الزيادة الجديدة

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.



ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة بأن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

ارتفاع أسعار البنزين

وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية.

كانت وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت، في مايو الماضي، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيهات (0.2666 دولار) للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.

وفي مارس الماضي، رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في مراجعة ربع سنوية، أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80، وجنيه للبنزين 92، و0.75 جنيه للبنزين 95

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتحديد أسعار المواد البترولية، وشملت تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك 10 جنيهات، وتحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 11.50 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.

تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين

كما شمل القرار تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 12.50 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ترشيد الإنفاق

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.