رجاء عبده، اكتشفها أمير والبوسطجية اشتكوا سبب شهرتها، ولعب القمار يقودها للمحاكم

رجاء عبده، مطربة وممثلة من الزمن الجميل، وصفها الشاعر صالح جودت بقوله “ لم ينبت الشرق بعد أم كلثوم وأسمهان صوتا سوى صوت رجاء عبده فهو مملوء بالقوة والشجن والحنين ويصدر عن قلب عامر بالعواطف والأحاسيس " عرفت بأغنية البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلى وعيونى لما بكوا دابت مناديلى.



اكتشف صوت رجاء عبده الشاب عاشق الفنون إسماعيل ابن السلطان حسين كامل الذى كان كان يهوى العزف على الكمان في فرقة كانت رجاء تغنى فيها، وكانت تغنى له كل ليلة مقابل 50 قرشا ولإقتناعه بصوتها أخذ بيدها وقدمها إلى المخرج كمال سليم فقدمت معه فيلمها الأول "وراء الستار" عام 1937 بطولة تحية كاريوكا ويوسف وهبى وعبد الغنى السيد.

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غناء فى الإذاعات الأهلية



في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر 1919، ولدت اعتدال جورج عبد المسيح الشهيرة بـ رجاء عبده بحى شبرا، بدأت حياتها الغنائية قبل افتتاح الإذاعة وهي في سن العاشرة من خلال الإذاعات الأهلية "محطة فاروق الأهلية" مقابل قرش واحد في اليوم، وذات يوم أخذها الشاعر عبد العزيز سلام لغناء كورس في كازينو بحلوان كانت مطربته ليلى مراد التي اعتذرت عن الحضور في ذلك اليوم فأعلن سلام عن وجود مطربة جديدة فهاج الجمهور وقذفها بالحجارة، إلا أن الشاعر عبد العزيز سلام وعد جمهور الكازينو اذا لم يعجبهم صوتها سيرد إليهم ثمن التذاكر وغنت رجاء عبده وكسبت إعجاب الجمهور.



عند افتتاح الإذاعة المصرية شاركت رجاء عبده في افتتاحها بأغنية "ياسلام سلم على جمالك" وأعجب بصوتها الفنان سليمان نجيب وقدمها الى المخرج محمد كريم للتمثيل في أول أفلام الموسيقار محمد عبد الوهاب " الوردة البيضا "ورفضها المخرج لصغر سنها فأطلقت على نفسها اسم بطلة الفيلم رجاء بدلا من اسم اعتدال.

بطلة فى فيلم ممنوع الحب

اختارها عبد الوهاب للتمثيل أمامه في فيلم " ممنوع الحب" الذى غنت فيه شهر أغانيها البوسطجية اشتكوا التي كتبها أبو السعود الابيارى ولحنها محمد عبد الوهاب، وغنت معها اغنية "ياللى فوت المال والجاه " واغنية" اشهدوا ياناس على ظلم الناس"، وتبعته بتمثيل وغناء 14 فيلما منها بياعة اليانصيب، صرخة في الليل، ليت الشباب، أصحاب السعادة، زوبة الكلوباتية، يوم القيامة، وكان آخرها فيلم " كباريه الحياة "عام 1977 مع مها صبرى ومحمود المليجى.

مسلسل وحيد مع مدبولى

كما قدمت رجاء عبده مسلسلا واحدا للتليفزيون في السبعينات مع الفنان عبد المنعم مدبولى وغنت فيه أغنية واحدة من تلحين السنباطى بعنوان "لولا العشرة".

الفنانة رجاء عبده

تزوجت الفنانة رجاء عبده من طبيب مشهور سرا في البداية هو د. يوسف عطية وتحول إلى زواج رسمي وفى حفل الزفاف غنى عبد الحليم حافظ.

واكتشفت رجاء عبده بعد إنجاب طفلين أن الزوج مدمنا للقمار خاصة لعبة " كاريه دام "، وفى هذا تقول رجاء عبده: كثيرا ما خيرت زوجي بيني وبين بنات الكوتشينة "، إلا أنه في كل مرة وعد وأخلف وفضل بنات الكوتشينة الأربع اللاتي ملكن عليه مشاعره، وآمل أن تجتاز حياتنا الزوجية شاطئ الأمان من أجل الصغيرين عصام وعمر ويقلع زوجى عن عادة اللعب بالكوتشينة، لكن حياتى اضطربت فلجأت الى القضاء للحصول على الطلاق وجاء الحكم في صالحي.