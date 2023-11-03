الجمعة 03 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أوبريت "راجعين" يتخطى نصف مليون مشاهدة في يومين

أغنية راجعين، فيتو
أغنية راجعين، فيتو

تخطى الأوبريت الوطني “راجعين” أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات “يوتيوب” خلال يومين منذ طرحه على الموقع وحتى الآن.

 

وهي الأغنية التي جمعت 25 فنانًا من مختلف أنحاء الوطن العربي لدعم فلسطين ضد الجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضدهم منذ بدء الحرب على غزة.

 

وحظيت الأغنية باهتمام كبير من جانب الجمهور وتصدرت تريندات معظم مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد بدء عرضها وزادت نسب استماعها على منصات الأغاني.

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وكانت أغنية “راجعين”، التي شارك فيها 25 مغنيًا وموسيقيًّا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد تصدرت تريند “اليوتيوب”، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

 

أغنية «راجعين»، هي أنشودة وطنية تجسد الصمود والمقاومة والنضال الفلسطيني الذي لا يلين.

أشرف على التوزيع الموسيقي ناصر البشير، الموزع الأردني والعازف على عدة آلات، بمشاركة المغني وكاتب الأغاني والملحن المصري مروان موسى، والموزع عمرو الشوملي.


وتسعى الأغنية إلى إطلاق نداء عالمي من أجل العدالة والتضامن، ودعم النضال والحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني.

 

وكان عصام النجار قد نشر برومو قصيرًا للأغنية عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام وعلق قائلا: “لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم! اجتمع 25 فنانًا وفنانة من الوطن العربي لإنتاج أغنية “راجعين” – نشيد للصمود الثابت، ودعوة للوحدة والعدالة والحرية في فلسطين. سيتم التبرع بجميع إيرادات الأغنية لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطين.. #راجعين”.

 

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