أخبار الأهلى، الفريق يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة المقاولون والتشكيل المتوقع للقاء

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الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة المقاولون العرب

و يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب في اللقاء المقرر إقامته مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

مارسيل كولر يحاضر لاعبى الأهلى استعدادا لمباراة المقاولون العرب

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء غد الجمعة على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمقاولون العرب

وتذاع مباراة الأهلى والمقاولون العرب على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى امام المقاولون العرب

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة المقاولون العرب بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: اليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، صلاح محسن، بيرسي تاو.

هدافو الأهلى بالدوري الموسم الحالي

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 7 اهداف وتلفت شباكه هدفًا واحدًا خلال المباراتين الذى خاضهم المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

1- أحرز بيرسي تاو أربع أهداف بواقع هدفين في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري وهدفين أخرين في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

2-- سجل رضا سليم هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري

3- أحرز كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري.

4- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

اشهر مباراة في تاريخ مواجهات الأهلى والمقاولون العرب

وتعد المباراة النهائية لبطولة كأس مصر عام 2004 التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية هى المباراة الأشهر في تاريخ مواجهات الفريقين عندما نجح فريق المقاولون العرب في تحقيق الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف تحت قيادة فنية لذئاب الجبل للمعلم حسن شحاته

10 مواجهات لشوقي غريب أمام الأهلي

والتقى شوقي غريب المدير الفني للفريق المقاولون العرب أمام الأهلي في 10 مباريات قبل ذلك خلال قيادته لـ 4 فرق سموحة والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي والمقاولون العرب حيث فاز في لقاء وحيد مقابل 9 انتصارات للأهلي.

المواجهة الأولى مع الاتحاد السكندري

وتقابل شوقي غريب للمرة الأولى مع النادي الأهلي خلال قيادته لفريق الاتحاد في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز العام 2004 وخسر بهدفين دون رد.

المواجهة الثانية مع سموحة

وتقابل شوقي غريب مع الأهلي للمرة الثانية خلال قيادته لفريق سموحة السكندري في مباراتي الدوري الممتاز عام 2012 حيث خسر في الدور الأول بثلاثية مقابل هدف قبل أن ينجح في تحقيق الفوز في الدور الثاني بهدف نظيف.

أربع مباريات مع الإنتاج الحربي

وتقابل شوقي غريب مع الأهلي خلال قيادته لفريق الإنتاج الحربي أربع مرات بداية من مباراة الدور الأول في بطولة الدوري الممتاز عام 2013 حيث خسر بثنائية نظيفة.

وكان اللقاء الثاني مع الأهلي خلال قيادته للإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز عام 2016 و خسر في مباراة الدور الأول بنتيجة 1-0 وخسر في لقاء الدور الثاني بنتيجة 2-0.

واللقاء الثالث لشوقي غريب مع الأهلي كان في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز عام 2017 وخسر بهدفين نظيفين.

ثلاث مباريات مع المقاولون العرب

والتقى شوقي غريب أمام الأهلي خلال قيادته لفريقه الحالي المقاولون العرب في ثلاث مباريات الأولى بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق والثانية في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف والثلاثة في الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدف.

80 مباراة جمعت الأهلي والمقاولون العرب



الأهلي التقى بالمقاولون العرب في 80 مباراة وتعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى نهاية سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في موسم 1978-1979 في أول موسم للمقاولون بالدوري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 57 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 16 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

ويعود أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6-2 في لقاء شهد نجاح أحمد بلال، مهاجم الأهلي الأسبق، في تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك».

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 136 هدفًا في شباك فريق المقاولون عبر تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل لاعبو المقاولون العرب 45 هدفًا في شباك الفريق الأحمر.

وأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.

جدير بالذكر أن الأهلى تقابل مع المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بشهر يناير من العام 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.