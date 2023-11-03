استعجال التقرير الطبي في إصابة 9 شباب بانقلاب تروسيكل بالصحراوي الشرقي

استعجلت النيابة العامة، التقرير الطبي في إصابة 9 شباب "يعملون بمهن المعمار" في حادث سير، وقع، اليوم الخميس، في انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق المحافظة ونتج عنه إصابة 9 شباب بإصابات متنوعة، وتم التوجيه بنقلهم لأقرب مستشفى.

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ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت 9 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم: حسن توفيق جمال، 35 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، ومصطفى علي يونس، 31 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، وعبد الله رفعت إبراهيم، 30 عامًا، مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وإبراهيم رفعت إبراهيم، 28 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات وعبد الرحمن رأفت إبراهيم، 27 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الساق الأيمن.

وجورج نادي ونيس، 26 عامًا، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، وحسن رفعت إبراهيم، 26 عامًا، مصابًا بغيبوبة وسحجات وكدمات، وكريم أحمد فاضل، 23 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ووديع هاني فرحات 19 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، جميعهم يعملون في مهن المعمار المختلفة ويقيمون مركز بني سويف.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية والمعملية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.