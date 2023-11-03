قرار جديد في واقعة قتل ربة منزل وابنتها لـ "بائع" في كرداسة

استعجل فريق من المباحث العامة بالجيزة، تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة إقدام ربة منزل وابنتها على قتل بائع لسرقته بدائرة مركز شرطة كرداسة بعد استدراجه، وألقت قوات الأمن القبض عليهما، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بإحدى المناطق النائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار عدة طعنات.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وابنتها لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم.