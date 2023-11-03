الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

قرار جديد في واقعة قتل ربة منزل وابنتها لـ "بائع" في كرداسة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

استعجل فريق من المباحث العامة بالجيزة، تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة إقدام ربة منزل وابنتها على قتل بائع لسرقته بدائرة مركز شرطة كرداسة بعد استدراجه، وألقت قوات الأمن القبض عليهما، وذلك لكشف ملابسات الحادث. 

 

 تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بإحدى المناطق النائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار عدة طعنات.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وابنتها لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما.

Advertisements

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجراءات القانونية العثور علي جثه النيابة العامة قتل ربة منزل كاميرات المراقب لدوري المصري مركز شرطة كرداسة

مواد متعلقة

تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس

إحالة عاطل بتهمة قتل شاب في الزيتون للمحاكمة

تجديد حبس مسئول مخزن بتهمة احتكار السجائر وهذه هي العقوبة المتوقعة عليه

قرار جديد ضد شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة تصنيع مخدر الإستروكس في السلام

قرار جديد ضد عاطلين بتهمة حيازة كمية من المنشطات مجهولة المصدر في مدينة نصر

استعجال تحريات المتهمين بسرقة مليوني جنيه بالإكراه من تاجر هواتف في الدقهلية

الاستماع لشهود العيان في واقعة قتل ربة منزل وابنتها لـ "بائع" في كرداسة

الأكثر قراءة

3 سيناريوهات متوقعة في خطاب حسن نصر الله المرتقب اليوم

إسرائيل تعلن مقتل 4 جنود وإصابة إثنين آخرين في اشتباكات بقطاع غزة

جيش التحرير الوطني الكولومبي يعلن موعد الإفراج عن والد نجم ليفربول

بعد زيادة أسعار الوقود، تعرف على الفرق بين بنزين 80 و92 و95 والنوع المناسب لسيارتك

رغم تهديدات القتل لدعمها فلسطين، جيجي حديد تتجول في نيويورك بمفردها (صور)

وزير الخارجية لـ CNN: وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء "مثيرة للسخرية"

فوائد عصير الخيار، لإنقاص الوزن وتنظيم السكر في الدم

أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

القضاء الأمريكي يدين مؤسس ثاني أكبر شركة للعملات المشفرة بالاحتيال

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق

طرح جديد للأراضي للتخصيص الفوري (صور)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية