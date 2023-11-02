أكد لوثار ماتيوس أسطورة بايرن ميونخ، أن الفريق البافاري لا يسير بشكل جيد تحت قيادة مدربه توماس توخيل، عكس ما كان الحال عليه في عهد سلفه جوليان ناجلسمان.

أسطورة بايرن ميونخ يهاجم توخيل بعد وداع كأس ألمانيا

وفقد العملاق الألماني 4 ألقاب من أصل 5 نافس عليها منذ وصول توخيل إلى بايرن ميونخ في مارس الماضي، خلفا لناجلسمان.

وقال أسطورة بايرن ميونخ تصريحات لشبكة "سكاي"، إن نجوم الفريق لا يفهمون ما يريده توخيل منهم، مضيفا "الوضع يجعلك تشعر بأنه لا تفاهم بين الطرفين".

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وشدد "حتى بعد عدة أشهر من العمل تحت قيادة توخيل، فالفريق لا زال أقل مستوى مما كان عليه مع ناجلسمان".

وأشار ماتيوس إلى محالفة الحظ لبايرن ميونخ خلال عدة مواجهات أمام ماينز وكوبنهاجن وجالطة سراي، حيث لم تكن الانتصارات مستحقة، على حد قوله.

واستنكر خروج بايرن من كأس ألمانيا على يد أحد فرق الدرجة الثالثة، رغم امتلاكه لاعبين دوليين على أعلى مستوى.

وأتم ماتيوس "من الوارد حدوث ذلك مرة واحدة، لكن هذا الأمر تكرر أمام كيل وفرايبورج ومونشنجلادباخ".

وأطاح فريق ساربروكن الناشط بدوري الدرجة الثالثة الألماني بالعملاق البافاري بايرن ميونخ من كأس ألمانيا في كبرى مفاجآت البطولة.

وسقط بايرن ميونخ أمام ساربروكن بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء، في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عبر القائد توماس مولر في الدقيقة 16.

وقلب فريق ساربروكن الطاولة على بايرن بهدفين في الوقت القاتل، الأول كان في الدقيقة الأولى للوقت بدل الضائع في الشوط الأول عبر باتريك سونثيمر.

أما الهدف الثاني فكان عن طريق مارسيل جاوس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي نفس البطولة تأهل بروسيا دورتموند إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1 - صفر، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وسجل ماركو رويس هدف المباراة الوحيد لدورتموند في الدقيقة 43.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، اكتسح باير ليفركوزن مضيفه زانتهاوزين 5 - 2.