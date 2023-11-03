تفسير رؤية راعي الغنم في المنام، المعروف عند العرب جميعا أن راعى الغنم هو الشخص الفقير الذى يقوم برعى الغنم للغير مقابل أجر عن ذلك ولذلك ينظر له البعض نظرة فيها بعض التكبر والغرور عليه كونه راعي غنم ولا تسعى كثير من الناس أن يكون له مكان في مجلسهم بل وترفض أن يتزوج من بناتها هذا في الواقع أما رؤية راعي الغنم فى المنام فلها أوجه عديدة في التأويل. كلها على الأرجح طيبة. ما لم يظهر الراعي حانقا أو مشوها أو بذيء القول والفعل.

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تفسير رؤية راعى الغنم فى المنام

راعي الغنم في المنام يرمز إلى الجانب الوقائي والرعاية في شخصية الرائي صاحب الحلم. إن الراعي في المنام يجسد الإرشاد والتوجيه الذي قد يحتاجه الرائي في وسطه العملي ومحيطه الأسري والاجتماعي.

الراعي في المنام هو صاحب ولاية، ويدل على المعلم، ومن يتولى أمر الحاكم. ومن رأى أنه بدوي يرعى الغنم، ولا يعرف مواضع الرعي، فإنه يقرأ القرآن ولا يحسن تطبيقه.

والراعي في المنام يدل على الوصاية. فإن رأى شخص أنه راع فتلك ولاية يليها على نحو ما رأى من الأغنام أو منصب أو مقام.

وتدل رؤية الراعي على علو القدر والسعي في الدنيا بالعدل والإنصاف، إلا أن يرعى الخنازير فذلك تأويله معاشرة الكفار والفاسقين.

تفسير رؤية الراعي فى المنام لابن شاهين

قال أبو سعيد الواعظ: الرعاة تؤول بالولاية، وإذا رأى الرجل أنه يرعى غنما فإنه يقرأ القرآن ولا يحسنه. وقيل الراعي يؤول بشخص محافظ على الأمور النافعة.

ومن رأى أنه يرعى الغنم، وقد خطف ذئب منها شاة ونفر الباقي، فإنه يدل على خراب ذلك المكان بسبب حاكم جائر.

وقال دانيال من رأى أنه يرعى غنما فإنه يدل على أنه ينال خيرا بعددها. ومن رأى أنه يرعى الخيل فإنه يدل على حصول شرف ومرتبة وعز ومن رأى أنه يرعى الحمير فإنه يدل على الشرف والحظوة ومن رأى أنه يرعى البقر فإنه يدل على خصب السنة ووفرة المال.

تفسير رؤية التحدث مع الراعي في المنام

التحدث مع الراعي في المنام قد يكشف عن مزايا كامنة في شخصيتك مزايا أخلاقية بالأساس مثل الأمانة وربما دلت الرؤيا على حكمتك وبصيرتك وصبرك أيضا.

الشجار مع الراعي في المنام

الشجار عموما في المنام يترجم انفعالات الرائي السلبية أو شحنة من الغضب مكنونة في صدره. والشجار مع الراعي قد يدل على خلاف مع صاحب العمل أو المدرس أو الزوج أو الأب. مثل هذه الأحلام تعد تحذيرا للرائي من مغبة عدم السيطرة على انفعالاته.

تفسير رؤية قتل الراعي في المنام

الراعي في المنام رمز إيجابي للغاية، وبالتالي لا يعد قتله في الحلم محمودا. وذلك لاعتبارات عديدة أهمها أن قتل الراعي في الحلم يشير الى قتل القيم والمثل العليا مثل المحبة والعدالة والتسامح.

قتل الراعي في المنام قد يرمز إلى فقدان وظيفة أو اخفاق دراسي محتمل. وربما يرمز قتل الراعي في منام العزباء الى فسخ خطوبة. وفي منام المتزوجة إلى انفصال لا قدر الله.

تفسير رؤية الهروب من الراعي في المنام

قد يظهر الراعي في المنام شخص طيب ودود، وقد يظهر أيضا شخص متجهم عابس حانق وغاضب مخيف وعنيف. عندها يصبح الهروب منه في المنام شيئا محمود. لأن الهروب هنا معناه الخلاص والنجاة.

الهروب في التأويل يغلب أي رمز آخر، بمعنى حتى إذا كان الرمز سيئا في تأويله أو حسنا، فإن للهروب دلالة طيبة للغاية. والبعض من المفسرين يرون الهروب نجاح وفوز وأمان.

تفسير رؤية الزواج بالراعي في المنام

أي كانت الرائية متزوجة أو عزباء فإن رؤيتها لحلم الزواج بالراعي تظل محمودة ومعبرة عن حدوث أمر فيه خير إذا رأت العزباء في منامها كأنها تتزوج الراعي، فإنها تصيب رزقا أو مكرمة أو تتعرف على شخص مقتدر يصونها ويعفها ويدرأ عنها المتاعب.

أما المتزوجة التي ترى في منامها كأنها تتزوج الراعي، فذلك خير على الصعيد المعيشي. لأن زواج المتزوجة في المنام زيادة في النعم.

ومن رأت كأن الراعي زوجها، فإن كانت ترجو الانجاب تناله. أو إذا كانت ترجو صلاح امر زوجها فإن ذلك يصبح ممكنا. وينطبق هذا التأويل على الحامل التي ترجو ولدا والمطلقة التي ترجو زواج والله اعلم.