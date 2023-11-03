الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام

تفسيررؤية راعي الغنم
تفسيررؤية راعي الغنم في المنام،فيتو

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام، المعروف عند العرب جميعا أن راعى الغنم هو الشخص الفقير الذى يقوم برعى الغنم للغير مقابل أجر عن ذلك ولذلك ينظر له البعض نظرة فيها بعض التكبر والغرور عليه كونه راعي غنم ولا تسعى كثير من الناس أن يكون له مكان في مجلسهم بل وترفض أن يتزوج من بناتها هذا في الواقع أما رؤية راعي الغنم فى المنام فلها أوجه عديدة في التأويل. كلها على الأرجح طيبة. ما لم يظهر الراعي حانقا أو مشوها أو بذيء القول والفعل.

Advertisements

تفسير رؤية راعى الغنم فى المنام 

راعي  الغنم في المنام  يرمز إلى الجانب الوقائي والرعاية في شخصية الرائي صاحب الحلم. إن الراعي في المنام يجسد الإرشاد والتوجيه الذي قد يحتاجه الرائي في وسطه العملي ومحيطه الأسري والاجتماعي.

الراعي في المنام هو صاحب ولاية، ويدل على المعلم، ومن يتولى أمر الحاكم. ومن رأى أنه بدوي يرعى الغنم، ولا يعرف مواضع الرعي، فإنه يقرأ القرآن ولا يحسن تطبيقه.

والراعي في المنام يدل على الوصاية. فإن رأى شخص أنه راع فتلك ولاية يليها على نحو ما رأى من الأغنام أو منصب أو مقام.

وتدل رؤية الراعي على علو القدر والسعي في الدنيا بالعدل والإنصاف، إلا أن يرعى الخنازير فذلك تأويله معاشرة الكفار والفاسقين.

تفسير رؤية الراعي فى المنام لابن شاهين

قال أبو سعيد الواعظ: الرعاة تؤول بالولاية، وإذا رأى الرجل أنه يرعى غنما فإنه يقرأ القرآن ولا يحسنه. وقيل الراعي يؤول بشخص محافظ على الأمور النافعة.

ومن رأى أنه يرعى الغنم، وقد خطف ذئب منها شاة ونفر الباقي، فإنه يدل على خراب ذلك المكان بسبب حاكم جائر.

وقال دانيال من رأى أنه يرعى غنما فإنه يدل على أنه ينال خيرا بعددها. ومن رأى أنه يرعى الخيل فإنه يدل على حصول شرف ومرتبة وعز ومن رأى أنه يرعى الحمير فإنه يدل على الشرف والحظوة ومن رأى أنه يرعى البقر فإنه يدل على خصب السنة ووفرة المال.

تفسير رؤية التحدث مع الراعي في المنام

التحدث مع الراعي في المنام قد يكشف عن مزايا كامنة في شخصيتك مزايا أخلاقية بالأساس مثل الأمانة وربما دلت الرؤيا على حكمتك وبصيرتك وصبرك أيضا.

الشجار مع الراعي في المنام

الشجار عموما في المنام يترجم انفعالات الرائي السلبية أو شحنة من الغضب مكنونة في صدره. والشجار مع الراعي قد يدل على خلاف مع صاحب العمل أو المدرس أو الزوج أو الأب. مثل هذه الأحلام تعد تحذيرا للرائي من مغبة عدم السيطرة على انفعالاته.

تفسير رؤية قتل الراعي في المنام

الراعي في المنام رمز إيجابي للغاية، وبالتالي لا يعد قتله في الحلم محمودا. وذلك لاعتبارات عديدة أهمها أن قتل الراعي في الحلم يشير الى قتل القيم والمثل العليا مثل المحبة والعدالة والتسامح.

قتل الراعي في المنام قد يرمز إلى فقدان وظيفة أو اخفاق دراسي محتمل. وربما يرمز قتل الراعي في منام العزباء الى فسخ خطوبة. وفي منام المتزوجة إلى انفصال لا قدر الله.

 تفسير رؤية الهروب من الراعي في المنام

قد يظهر الراعي في المنام شخص طيب ودود، وقد يظهر أيضا شخص متجهم عابس حانق وغاضب مخيف وعنيف. عندها يصبح الهروب منه في المنام شيئا محمود. لأن الهروب هنا معناه الخلاص والنجاة.

الهروب في التأويل يغلب أي رمز آخر، بمعنى حتى إذا كان الرمز سيئا في تأويله أو حسنا، فإن للهروب دلالة طيبة للغاية. والبعض من المفسرين يرون الهروب نجاح وفوز وأمان.

 تفسير رؤية الزواج بالراعي في المنام

أي كانت الرائية متزوجة أو عزباء فإن رؤيتها لحلم الزواج بالراعي تظل محمودة ومعبرة عن حدوث أمر فيه خير إذا رأت العزباء في منامها كأنها تتزوج الراعي، فإنها تصيب رزقا أو مكرمة أو تتعرف على شخص مقتدر يصونها ويعفها ويدرأ عنها المتاعب.

أما المتزوجة التي ترى في منامها كأنها تتزوج الراعي، فذلك خير على الصعيد المعيشي. لأن زواج المتزوجة في المنام زيادة في النعم.

ومن رأت كأن الراعي زوجها، فإن كانت ترجو الانجاب تناله. أو إذا كانت ترجو صلاح امر زوجها فإن ذلك يصبح ممكنا. وينطبق هذا التأويل على الحامل التي ترجو ولدا والمطلقة التي ترجو زواج والله اعلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تفسير رؤية راعى الغنم فى المنام تفسير رؤية الراعي فى المنام لابن شاهين تفسير رؤية التحدث مع الراعي في المنام الشجار مع الراعي في المنام تفسير رؤية قتل الراعي في المنام تفسير رؤية الهروب من الراعي في المنام تفسير رؤية الزواج بالراعي في المنام

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف أسرارا جديدة عن عملية طوفان الأقصى

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

الأرصاد: أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

عنده مشاكل عصبية، تفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

مفاجأة، استبعاد ثلاثي الزمالك من قائمة مباراة زد

5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

بعد تأكيد تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في القاهرة، معلومات عن الدبلوماسية الأمريكية هيرو مصطفي

مش عاوز اتكلم في حاجة، محمد سلام يرفض المتاجرة بموقفه تجاه القضية الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة أسترالية تقتل 3 أشخاص بـ عش الغراب

الحرب العالمية وراء تطبيق نظام التوقيت الصيفي

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز المركزي للتعمير

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع بيراميدز.. الأهلي ضد سيراميكا.. ليفربول أمام تولوز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة للمولود الجديد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

المزيد
الجريدة الرسمية